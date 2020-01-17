Otokar yeni elektrikli otobüsü "Kent Electra" için taleplere odaklandı

Otokar Pazarlama Müdürü Tarkan Burak, Kent Electra modelinin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Otokar'ın alternatif enerjiyle çalışan araçların üretimi üzerine uzun yıllardır çalıştığını belirten Burak, "Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü firmamız tarafından 2007 yılında yapılmıştı. O aracın tanıtımının ardından hibrit aracımızı da çıkarmıştık. Bu çalışmalarımızı uzun yıllardır sürdürüyoruz. Şu anda geldiğimiz seviyede ürettiğimiz Kent Electra aracımız 12 metre sınıfında. Türkiye'de ürettiğimiz aracımızı taliplerinin görüşüne sunduk. Şimdi yurt içinden ve yurt dışından gelecek talepleri bekliyoruz." dedi.

Farklı batarya seçenekleri var

Söz konusu modelin kendi sınıfında ilkleri barındırdığına işaret eden Burak, şöyle konuştu:

"Elektrikli otobüsümüzün 310 kilovat saatlik (kWh) bir batarya kapasitesi var. Bunu 350'ye kadar çıkmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda farklı tip batarya seçeneklerini de sunabiliyoruz. Müşterilerin ve aracın topolojisine bağlı olarak bunları müşterilerimizle birlikte belirleyebiliyoruz."

Aracın sisteminin modüler olduğunu ve müşteri taleplerine göre konfigürasyon yapılabildiğini ifade eden Burak, "Müşterilerin taleplerine göre kapasite artırımı veya azaltımı yapabiliyoruz. 18 tonluk maksimum yüklemeye göre 80 ile 85 kişiye kadar kapasitesi bulunan bir araç. İhtiyaca göre konfigüre edilebilen farklı tonaj miktarlarıyla da yolcu kapasitesi değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'dan dünyaya açılacak

Otobüsün Ar-Ge süreçlerinden testlerine kadar aşamaların yerli imkanlarla yapıldığını vurgulayan Burak, "Tasarım sonrası bilgisayarlı simülasyon merkezimiz ve fabrikamızdaki test merkezimizde prototiplerimizi denemelere tabi tutuyoruz. Üretim Sakarya-Arifiye'deki fabrikamızda yapılıyor ve buradan dünyaya açılacak." ifadelerini kullandı.

Burak, Kent Electra'nın en önemli özelliklerinden birinin sıfır emisyon olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ağırlıklı olarak kamunun hizmetinde olmasını beklediğimiz bu araçlarımız için hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek talepleri bekliyoruz. 2007 yılından beri yayınlanan genelgeler ışığında temiz enerjili araçların şehirlerde kullanımı teşvik ediliyor. Bu dönüşüm eninde sonunda gerçekleşecek. Tüm belediyelerimizi, bu temiz enerjili ve yüksek teknolojiyle üretilen araçlarımızın kullanımına davet ediyoruz. Bu dönüşüme erken başlayanlar mutlaka kazançlı çıkacaklar."