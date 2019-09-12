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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.09.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Öte gezegende su buharı bulundu

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Öte gezegende su buharı bulundu

Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandı.

Gök bilimciler ilk kez Güneş Sistemi dışında, kendi yıldız sisteminin yaşama elverişli bölgesinde yer alan bir gezegende su buharı izine rastladı.

İngiltere'nin Londra Üniversitesi Akademisinden (UCL) bilim insanları, sonuçları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'ya 110 ışık yılı mesafede, "K2-18 b" adlı öte gezegenin atmosferinde su buharı izine rastlandığını bildirdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2015 yılında keşfettiği K2-18 b'nin Dünya'nın 2 katı büyüklüğünde ve 8 kat fazla öz kütleye sahip olduğunu belirten araştırmacılar, öte gezegenin yörüngesinde döndüğü kızıl cüce yıldız K2-18'e suyun istikrarlı şekilde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunduğunu belirtti.

Gök bilimciler, bir yıldızın yörüngesinde suyun istikrarlı şekilde var olmasını sağlayacak yakınlıktaki alanı "yaşama elverişli bölge" olarak tanımlıyor.

Araştırma kapsamında Hubble Uzay Teleskobu'nun 2016-2017 yıllarındaki öte gezegen gözlemlerini inceleyen bilim insanları, "geçiş spektroskopisi" adı verilen yöntemle K2-18 b'nin yörüngesindeki yıldızın önünden geçerken oluşan ışık değişimlerini inceledi.

Yıldız ışığının bir kısmı gezegenin atmosferindeki gazlara göre filtrelendiğini kaydeden araştırmacılar, K2-18 b'nin atmosferinde su buharının varlığını gösteren tayf değişimleri gözledi.

Araştırmacılar, bulguların öte gezegenin atmosferinde binde 1 ila yüzde 50 oranında su buharı bulunabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

Araştırmaya önderlik eden UCL araştırmacısı Angelos Tsiaras, kendi yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunması ve gezegende su buharı izine rastlanması nedeniyle K2-18 b'nin Dünya dışı canlı yaşamının araştırılması için iyi bir hedef olduğuna dikkati çekti.

Bilim insanları K2-18 b'nin geniş bir atmosfere sahip kayalık bir gezegen olabileceğini veya tamamen suyla kaplı olabileceğini ifade etti.

K2-18 b'nin gerçekten canlı yaşamı barındırıp barındırmadığının anlaşılması için gezegenin atmosferinde canlı organizmaların yarattığı gaz bileşiklerinin varlığının tespit edilmesi gerekiyor.

Dünyadan çok uzak olması nedeniyle öte gezegen bir keşif aracı göndermenin henüz mümkün olmayacağının altını çizen bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil teleskopların 2020'den itibaren faaliyete geçmesiyle K2-18 b hakkında daha detaylı bilgi edinmeyi beklediklerini kaydetti.

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