OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
GeriTeknoloji OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
30.11.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

OSTİM Teknopark Genel Müdürü Derya Çağlar, kuruldukları 2018 yılından bugüne kadar 6 ülkeye yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "Gelecek yıl 1 milyon dolarlık ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 10 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Çağlar, yaptığı açıklamada,  teknoparkın Ankara, Atılım, Başkent, Çankaya, Hacettepe, Ostim Teknik ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleriyle ortaklıkları bulunduğunu söyledi.

OSTİM OSB'de faaliyet gösteren yaklaşık 6 bin 200 işletmeye, üniversite-sanayi iş birliği yoluyla teknolojiye erişim ve geliştirilen teknolojilerin ticarileştirilmesi imkanı sağladıklarını dile getiren Çağlar, yüzde 52 doluluk oranına ulaşan teknoparkta, savunma, yazılım, bilişim, elektronik, makine ve tasarım sektörlerinde faaliyet gösteren 49 firmanın bulunduğunu ifade etti. 

Çağlar, OSTİM Teknopark'taki Teknoloji Üretim Atölyesi'nde, 1600 metrekarelik alanda, KOBİ'ler, girişimci, tasarımcı ve öğrencilerin prototip üretmelerine ve Ar-Ge çalışmalarına olanak tanıdıklarını anlattı.

Teknoparkın OSTİM Teknik Üniversitesi ile aynı kampüste yer alması ve bölge içinde seri üretime imkan sağlamasıyla Türkiye'deki diğer teknoparklardan ayrıldığına dikkati çeken Çağlar, teknoparkta, geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi için her türlü yapılaşma ve destek mekanizmalarının aktif hale getirildiğini kaydetti. 

"Amacımız ihracatla büyümek"

OSTİM Teknopark'ta, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 179,7 milyon lira olduğunu bildiren Çağlar, "Teknopark firmalarımız, 175 Ar-Ge ve 9 tasarım personeliyle var güçleriyle çalıştılar ve bugüne şu ana kadar 6 ülkeye, yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptılar. OSTİM Teknopark olarak gelecek yıl 1 milyon dolarlık ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 10 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Firmaların ihracat başarısının yanında, geliştirilen projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilikler dahil çeşitli dereceler aldıklarına değinen Çağlar, OSTİM Teknopark olarak gelecek yıl da ihracatla büyüme ve gelişmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle