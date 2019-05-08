Orta segment canavarı Pixel 3a XL tanıtıldı
Google yeni orta segment telefonlarını sahneye çıkardı. ABD’de düzenlenen Google i/o etkinliğinde tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL uygun fiyatıyla öne çıkıyor.
Google, uzun zamandır merakla beklenen orta seviye cihazlarını Google i/o etkinliğinde tanıttı. Pixel serisine iki yeni üye ekleyen şirketin yeni orta seviye telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL özelliklerine göre oldukça uygun fiyatlı.
Pixel 3a XL modeline yakından bakacak olursak tasarımı konusunda en dikkat çeken nokta herhangi bir çentiğin bulunmaması. 5.6 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olan cihaz 2160×1080 piksel çözünürlük 441 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Snapdragon 670 işlemciden güç alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunmakta.
12.2 megapiksel çözünürlüğünde tek arka kamerayla gelen telefon oldukça başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Aynı zamanda ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 18W hızlı şarj desteği sunan Pixel 3a XL, 3700 mAh bataryaya sahip. Düzenli olarak güncelleme alacak cihaz Android 9 Pie ile kutudan çıkıyor.
Google'ın yeni tanıttığı Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerinin en merak edilen noktalarından biriside Türkiye'de satışının yapılıp yapılmayacağı. Söz konusu modellerin maalesef ülkemizde satışı olmayacak. Pixel 3a XL'ın 479 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.
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