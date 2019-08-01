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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Orta Doğu 2. çeyrekte APT saldırılarının ve sahte sızıntıların hedefi oldu

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Orta Doğu 2. çeyrekte APT saldırılarının ve sahte sızıntıların hedefi oldu

2019’un üçüncü çeyreğinde gerçekleşen gelişmiş kalıcı tehdit (APT) faaliyetleri arasında Orta Doğu ve Güney Kore’yi hedef alan veya bu bölgelerden yayılan bir dizi operasyon yer aldı. Faaliyetlerin çoğu siber casusluk veya maddi kazanca odaklanırken en az bir operasyonun yanlış bilgi yayma amacı taşıdığı belirlendi. Kaspersky araştırmacıları Mayıs ayında, bir İran kurumundan siber casuslukla elde edilmiş bilgilerin internete sızdırıldığını analiz etti. Bu sızıntıların ardında, ExPetr ve 2018 Kış Olimpiyatları’na yönelik siber saldırılarla da bağlantılı olan Hades adlı grubun olduğu düşünülüyor. Bunlar ve dünya genelindeki diğer APT eğilimleri Kaspersky’nin en yeni üç aylık tehdit istihbaratı özetinde ele alındı.

Üç aylık APT eğilimleri özeti, Kaspersky’nin özel tehdit istihbaratı araştırmalarının yanı sıra başka kaynaklardan da toplanan bilgilerle oluşturuluyor. Özette araştırmacıların herkesin bilmesi gerektiğine inandığı önemli gelişmeler yer alıyor. 

Kaspersky araştırmacıları 2019’un ikinci çeyreğinde Orta Doğu’da ilginç faaliyetler gözlemledi. Bunlar arasında kod, altyapı, grup ve kurban bilgileri gibi varlıkların internete sızdırılması yer aldı. Bu faaliyetlerin ardında Farsça konuşan kişilerden oluşan OilRig ve MuddyWater gibi tehdit gruplarının olduğuna inanılıyor. Sızıntılar farklı kaynaklardan gelse de hepsi birkaç hafta arayla ortaya çıktı. “RANA Enstitüsü” adlı bir kurumla ilgili bilgileri açığa çıkaran üçüncü sızıntı, “Hidden Reality” adlı bir İran sitesinde yayınlandı. Kaspersky araştırmacıları kullanılan malzemeler, altyapı ve web sitesi üzerinde yaptığı analizde, bu sızıntının Hades tehdit grubuyla ilişkili olabileceği sonucuna vardı. 2018 Kış Olimpiyatları’nı hedef alan OlympicDestroyer vakasının ardındaki grup olan Hades, ayrıca geçmişte ExPetr tehdidi ve 2017’de Emmanuel Macron’un Fransa’da başkanlık seçimi kampanyası sırasında sızdırılan e-postalar gibi yanlış bilgilendirme operasyonlarında başroldeydi. 

2019’in ikinci çeyreğinde öne çıkan APT faaliyetleri şunlar oldu:

Rusça konuşan kişilerden oluşan gruplar yeni araçlar geliştirmeye ve yeni operasyonlar yapmaya devam ediyor. Örneğin, Zebrocy adlı grup Mart ayından bu yana ilgisini Pakistan/Hindistan olaylarına, yetkililerine, diplomatlarına ve askeri kurumlarına çevirmiş durumda. Grup ayrıca Orta Asya’daki ülkelerin yerel ve uzak ağlarına sürekli olarak erişebiliyor. Turla grubunun saldırıları da sürekli gelişen araçlarla sürüyor. Bunlar arasında, OilRig’e ait altyapının ele geçirilmesi, en çok öne çıkan vaka oldu.

Kore bölgesiyle ilgili faaliyetler yoğunluğunu korurken Güneydoğu Asya’nın geri kalanı ise daha önceki çeyreklere göre daha sessizdi. Dikkat çeken operasyonlar arasında Lazarus adlı grubun Güney Kore’deki bir mobil oyun şirketini hedef alan saldırısı, Lazarus’un BlueNoroff adlı alt grubunun kripto para yazılımını ve Bangladeş’teki bir bankayı hedef alan saldırıları yer aldı.

Araştırmacılar ayrıca, Çince konuşan kişilerden oluşan APT grubu SixLittleMonkeys’in Microcoin Trojan’in yeni bir sürümü ile Kaspersky’nin HawkEye adını verdiği bir uzaktan erişim aracını kullanarak Orta Asya’daki devlet kurumlarını hedef aldığını gözlemledi.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı Vicente Diaz, “2019’un ikinci çeyreği tehdit alanının ne kadar karmaşık bir hal aldığını ve hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını gösteriyor. Bir tehdit grubunun daha küçük bir gruba ait altyapıyı ele geçirmesine ve başka bir grubun da bir dizi sızıntıyla yanlış bilgi yayarak, açığa çıkan bilgilerin güvenilirliğini sarsıp para kazanmaya çalıştığına şahit olduk. Güvenlik sektörü, aldatmacaları fark edip gerçeğe ulaşmak ve güvenilir tehdit istihbaratı elde etmek için giderek büyüyen zorluklarla mücadele ediyor. Her şeyi göremediğimizi ve henüz radarımıza girmeyen veya tamamen anlayamadığımız faaliyetler olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle bilindik ve bilinmedik tehditlere karşı korunmak herkes için büyük önem taşıyor.” dedi.

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