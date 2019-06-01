Orkun Işıtmak Dünya'da en yüksekten atlayan ilk Türk oldu
6.5 milyona yakın takipçisiyle YouTube Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden olan Orkun Işıtmak, kariyerinin başından beridir hep duyurduğu hayalini sonunda gerçekleştirdi ve dünyada en yüksekten paraşütle tandem atlayış gerçekleştiren Türk oldu.
Orkun Işıtmak, uzun süredir planladığı atlayışı gerçekleştirmek için ABD’nin Tenessee eyaletindeki Memphis şehrine gitti. Atlayışı gerçekleştireceği irtifada oksijen seviyesinin çok düşük olmasından ötürü atlayış öncesinde özel bir teknik ve ekipman eğitimi alan Orkun Işıtmak, hava şartlarının da müsaade etmesiyle birlikte atlayışa özel bir uçakla yaklaşık 33 bin feet’e tırmandı ve kendini boşluğa bıraktı.
O irtifada bulunan -40 santigrad derece soğuğa karşı giydiği özel kıyafet ve kendisine 45 dakika yetebilecek kadar oksijen ile atlayışı gerçekleştiren Orkun Işıtmak, tam 2 dakika 15 saniye serbest düşüşün ardından paraşütünü açtı ve güvenli bir iniş gerçekleştirdi.
ORKUN IŞITMAK KİMDİR
İzmir’de dünyaya gelen Orkun Işıtmak, YouTube’a içerik üretmeye oyun videolarıyla başladı. Ancak hayatı 2015 yılında kanalının konseptini eğlence temasına çevirmesiyle tamamen değişti. Şu an 5 milyona yakın abonesi olan Orkun Türkiye’de YouTube’un çehresini değiştiren ve Youtuberlığı bir meslek olarak hayatımıza sokan ilk isimlerden. Kanalında yer verdiği “AVM’de Bir Gece Geçirmek”, “Büyük Beyaz Köpekbalıklarıyla Dalış, “150 Metreye Güvenliksiz Tırmanmak” gibi videolarıyla da dikkat çekti. Ayrıca dünyanın birçok yerinde çektiği eğlenceli ve ufuk açıcı videoları ile Google tarafından düzenlenen etkinliklerde de Türkiye’yi temsil eden Işıtmak, artık Türkiye'de pek çok kişinin tanıdığı bir isim.
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