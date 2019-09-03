Ordu'da bin 500'ü aşkın çocuğa kodlama öğretildi

Ordu Gülyalı Belediyesi'nin yerel desteğiyle ağustos ayı boyunca Kestane Köyü İlköğretim Okulu'nda düzenlenen eğitimlere yaşları 7-14 arasında değişen toplam 100 çocuk katıldı.

Kestane köyünde yaşayan çocuklar ile fındık sezonu nedeniyle Ordu'ya fındık toplamaya gelen ailelerin çocuklarının katıldığı eğitimlerde, çocuklar programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Ordu'da bin 500'ü, Karadeniz Bölgesi'nde ise 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

"Çocuklarımız, fındık bahçelerine gitmek yerine teknolojinin dilini öğrendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek için çocukların eğitimine destek olmak gerektiğini ve tüketen değil, üreten bir nesil istediklerini belirtti.

Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerektiğini aktaran Süel, düzenledikleri kodlama eğitimleriyle çocukların programlama hakkında fikir sahibi olduğunu, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptığını, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebildiklerini bildirdi.

Süel, "Projemiz bugün artık bir kodlama seferberliğine dönüştü. Projemizi adım adım tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı çocuklarımıza da bu fırsatı sunuyoruz. Ordu’nun Kestane köyünde düzenlediğimiz eğitimlerde, Adana’dan, Şanlıurfa’dan, Gaziantep’ten Gülyalı’ya fındık toplamaya gelen ailelerin çocuklarına da eğitim verme imkanı bulduğumuz için mutluyuz. Bu çocuklarımız, fındık bahçelerine gitmek yerine kodlama sınıfında teknolojinin dilini öğrendi. Projemizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hedef 81 ilde 100 bin çocuk

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışma yürüttüklerini belirterek, sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını vurguladı.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini aktaran Hazır, şunları kaydetti:

"Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz. Onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Ordu’da Gülyalı Belediyesi'nin yerel desteği ile gerçekleştirdiğimiz ve Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından Ulaş Tepe’nin büyük katkıları ile verdiğimiz eğitimlerde çocukların hayatlarında unutamayacakları bir fındık dönemi geçirmelerini sağladık. Kendi şehirlerinden çıkıp fındık toplamaya gelen ailelerin çocuklarını teknoloji ve kodlama ile buluşturduk. 'Yarını Kodlayanlar' ile kodlama ve teknoloji eğitimlerini çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz."

Hedef 100 bin çocuk

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor.

Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı, gelecek bir yıl içinde 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.