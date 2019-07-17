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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.07.2019 - 06:59, Son Güncelleme:

Oppo'nun yeni telefonu Barcelona tasarımıyla geliyor

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Oppo'nun yeni telefonu Barcelona tasarımıyla geliyor

Çinli akıllı telefon markası OPPO, FC Barcelona ile olan üç yıllık iş birliği ortaklığını yenilerken, futbol kulübü için özel tasarlanan telefonunu da duyurdu.

OPPO açıklamasına göre, OPPO ve FC Barcelona yol arkadaşlığına devam ediyor. Çin menşeli bir marka ile dünyaca ünlü bir Avrupa futbol kulübü arasında imzalanan başarılı ortaklık anlaşması yeni bir döneme başladı. 

Yenilenen iş ortaklığı kapsamında stadyum içi tabela konumlamasının yanı sıra, eğitim kampları, hayranlar için atölye çalışmaları, taraftarların katılabileceği yaratıcı çevrim içi ve çevrimdışı etkinlikler yapılacak. 

Her iki organizasyonun da felsefeleri yenilenen ortaklık ile daha da belirginleşiyor. Her iki ortak da, yeniliklere ve mükemmelliğe yayılan değerleri paylaşıyor. OPPO, 5G ve yapay zeka gibi teknolojileri, teknoloji inovasyonunu ve araştırma kabiliyetlerini geliştirmek için dünya çapında enstitüler açarken, Barcelona da futbol sahasında yeni teknolojilerin kullanılmasını araştıran Barça İnovasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Camp Nou anlaşma sayesinde 5G kapsama alanındaki Avrupa'da ilk stadyum haline gelirken, bu ikonik stadyum taraftarlara daha sürükleyici bir deneyim sunma kabiliyetine kavuşuyor. 

Opponun yeni telefonu Barcelona tasarımıyla geliyor

OPPO, dünya çapında 40'tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor ve Avrupa'nın en gözde akıllı telefon markası olmayı hedefliyor. Barcelona’nın dünya genelinde 200 milyondan fazla taraftarına ulaşmayı başaran OPPO, söz konusu iş ortaklığını farklı pazarlarda markalaşma stratejisinin kritik bir unsuru olarak görüyor. 

Camp Nou'da sallanan kulüp bayraklarından ilham alan telefonun tasarımında, kulübün renklerinden yapılan özel bir çalışma göze çarpıyor. Ayrıca, özel duvar kağıtları, futbol topları, garnet - mavi kitler ve daha pek çok farklı simge özel yazılımlarla donatıldı. 

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