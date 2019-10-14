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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Oppo'nun yeni telefonları Türkiye'de satışa çıktı

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Oppo'nun yeni telefonları Türkiye'de satışa çıktı

OPPO’nun, “A9 2020” ve “A5 2020” modellerinin yer aldığı yeni serisi Türkiye’de satışa çıktı. Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor?

OPPO’nun orta segment akıllı telefon pazarına yönelik çıkardığı OPPO A Serisi 2020’de yer alan A9 2020 ve A5 2020 modellerini Türkiye'ye getirdi. OPPO A Serisi 2020 hakkında konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “İki yeni ürünümüzün bulunduğu seriyi, yeni on yılın başlangıcını kutlamak için ‘OPPO A Serisi 2020’ olarak adlandırdık. Ayrıca, A Serisinin geçen on yılını da kutlarken, yepyeni bir mobil kullanıcı jenerasyonunu karşılıyoruz. Yeni A Serisine verdiğimiz isim, önümüzdeki on yıldaki vizyonumuzu da yansıtıyor.” 

OPPO A Serisi 2020, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan çok amaçlı 48MP Dört Kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5.000 mAh'lık Ultra Bataryası ile kullanıcılara uzun pil ömürlü sunuyor. 

Opponun yeni telefonları Türkiyede satışa çıktı

OPPO A9 2020’de, 48MP Ana Kamera + 8MP Ultra Geniş Lens + 2MP Mono Lens + 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı bir Dört Kamera kurulumu bulunuyor. OPPO A5 2020 modeli de çok amaçlı Dört Kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile birlikte geliyor. Bu özellikler, Ultra Gece Modu 2.0 ve bir dizi sanatsal portre stilini içeren tüm çekim açıları ve senaryoları için kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kullanım sunuyor. 

48MP ana lens, daha yüksek çözünürlükle görüntü netliğini artırarak, daha fazla ayrıntı yakalamaya ve daha net fotoğraflar çekmeye yardımcı oluyor. 8MP 119° ultra geniş açılı mercek, resim kompozisyonu ve ifadesi açısından daha fazla çeşitlilik sunuyor.Böylece küçük bir alanda bile daha geniş açılı bir çekim yapmak mümkün hale geliyor. Mono Objektif ve Portre Objektif özellikleri, kullanıcıların portre çekimlerine retro, grenli ve atmosferik filtreler eklemelerine, kişiselleştirilmiş görüntüler yaratmalarına ve mobil fotoğrafçılık trendlerine özgü yeni stiller keşfetmeye imkân veriyor. 

Ultra Gece Modu 2.0 özelliği, fotoğraf gürültüsünü azaltırken, HDR ve Çoklu Çerçeve Teknolojisi, insan gözünün algılayabileceği parlaklığı ve ayrıntıyı aşan gece manzaralarını çekmeyi mümkün kılıyor. Fotoğraf sırasında insanlar çevrelerinden ayrı olarak işlendiğinden, yüzler parlak ve ayrıntılı görünürken, arka plan ışığı parlaması büyük ölçüde azalıyor. Şehir ışıkları veya karanlık gece koşulları daha parlak ve net oluyor. Ultra Gece Modu 2.0, ultra geniş açılı fotoğraflar çekerken de yüksek performans sunuyor. 

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, fotoğraflarda en yeni trendlere göre kişiselleştirme sağlamak için Yapay Zekâ Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji cilt tonu, yaş, cinsiyet ve ten rengi gibi özellikleri otomatik olarak tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş güzelleştirme teknolojisinin uygulandığı çekimlerde kullanıcılar farklılaşıyor. Cilt üzerindeki lekeleri yumuşatan yepyeni bir algoritma ile kullanıcılar makyaja gerek duymadan daha iyi bir görünüme sahip oluyor. 

OPPO’nun en son stabilizasyon teknolojisi, iki yeni telefondaki yerleşik bir jiroskop ile kullanıcıların yüksek kaliteli aksiyon videosu çekebilmesine imkan veriyor. Koşarken, yürürken, bisiklete binerken ve daha pek çok aksiyon sırasında daha istikrarlı bir çekim yapılabiliyor.

Opponun yeni telefonları Türkiyede satışa çıktı

OPPO A Serisi 2020, daha iyi bir görünüm ve kullanıcı deneyimi için, önceki nesillere göre yüzde 31,4 küçülmeyle yepyeni ve daha kompakt bir su damlası ekranına sahip oldu. Ürünler, 6.5” tam ekran, üçüncü nesilden iki kat daha sert olan ve çizilmelere daha iyi direnç sağlayan sertleştirilmiş Corning Gorilla Glass 3+ kullanılan yüzde 89 ekran / gövde oranı ile dikkat çekiyor. Güneş Işığı Ekranı sayesinde ışık altında bile ekran okunabilirliği artıyor. Ayrıca loş veya karanlık ortamlarda gerçek renklerin parlamasını sağlamakla birlikte, mavi ışık filtresi göz yorgunluğunu azaltarak kullanıcıların düşük ışıkta görüşlerini daha iyi koruyor. 

OPPO A9 2020’nin, daha canlı ve göz alıcı bir görünüm için 3D degrade tasarımları bulunuyor.Her iki telefon da,daha ince görünen ve ele rahatça oturan dört kavisli 3D katmandan yapıldı. Bu yapının, farklı açılardan ve farklı ışıklandırmalardan çok tonlu, parlak renk veren Nano ölçekli desenleri de bulunuyor. 

Yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, 19 saat kesintisiz çalışmayı destekleyebilen gün boyu kullanım sağlıyor. Batarya ayrıca, aktif, hareket halindeki kullanıcıları hızlı şarj bitmesi endişelerinden kurtarıp, geri şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor. 

OPPO A Serisi 2020, yüksek ses seviyesi ve gelişmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörü ile birlikte geliyor. Ses, sürükleyici bir surround ses efekti ile daha net duyuluyor. 

OPPO A Serisi 2020 bunların yanı sıra, 8 çekirdekli 64 bit işlemcili Qualcomm Snapdragon 665 platformu sayesinde güçlü bir performans sunuyor. Snapdragon 450 kullanan önceki AX7 ile karşılaştırıldığında, A9 2020’nin işlemcisi yüzde 40, GPU’su yüzde 100’den daha fazla oranda performans sağlıyor. Özellikle oyun deneyimi için Game Boost 2.0 hızlandırıcı teknolojisi, genel olarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak, dokunmatik ekran gecikmesini azaltıyor. Ayrıca yıldırım hızında oyun yanıtı sağlayan gelişmiş Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini sunuyor. Frame Boost, telefonun aşırı ısınmasını veya çok fazla güç kullanmasını önlerken, gecikme ve oyun gecikmesini çözmek için de telefonun operasyonlarının gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Dokunmatik Güçlendirme, oyun oynarken dokunmatik ekranın duyarlılığına özel ayarlamalar yapıyor ve uygulamaları çalıştırırken dokunmatik ekranın hassasiyetini artırıyor; böylece telefon daha hızlı ve daha duyarlı hale geliyor. 

Bunlarla birlikte, 128 GB yüksek kapasiteli, çok yönlü bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB'a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) ile geliyor.

OPPO A 2020 Serisi’nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile Türkiye pazarında yerini aldı. A5 2020, 1999TL ve A9 2020, 2699 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuldu.

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