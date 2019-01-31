Oppo Türkiye pazarına resmen girdi!
Çinli telefon üreticileri bir bir Türkiye pazarına giriyor. Son olarak Çin'de yüksek satış rakamlarına ulaşan OPPO, bugün istanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Oppo RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri de markanın Türkiye pazarındaki ilk etkinliğinde tanıtıldı.
Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel becerimizi yerel stratejilerle birleştiriyoruz. Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.”
Bundan önce Find serisinde dikkat çeken tasarımlar sunan OPPO, geçen yıl çıkan amiral gemisi Find X’in çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Özellikle damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri OPPO'nun tasarım vizyonunda öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.
Oppo RX17 Neo
Android 8.1 tabanlı ColorOS 5.2 işletim sistemiyle çalışan yeni Oppo RX17 Neo, üzerinde tam 16.2 cm boyutlarında, Gorilla Glass 5 ile korunan bir Amoled ekran barındırıyor.
Qualcomm 660, 8 çekirdekli işlemciden gücünü alan akıllı telefon arka yüzünde 16 ve 2 megapiksellik iki adet kamera bulunduruyor. Cihazın ön tarafında ise 25 megapiksellik gelişmiş bir kamera kullanılmış.
Sadece 7.4 milimetrelik bir inceliğe sahip olan RX17 Neo, 3600 mili amperlik yüksek kapasiteli bataryası sayesinde size toplamda 370 saat gibi uzun bir bekleme süresi sunabiliyor. 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip olan RX17 Neo, kullanıcılara ayrıca arttırılabilir hafıza seçeneği de sunuyor. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 3000 tl olarak belirlendi.
Oppo RX17 Pro
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