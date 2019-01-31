Oppo Türkiye pazarına resmen girdi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOppo Türkiye pazarına resmen girdi!
GeriTeknoloji Oppo Türkiye pazarına resmen girdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
31.01.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Oppo Türkiye pazarına resmen girdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oppo Türkiye pazarına resmen girdi!

Çinli telefon üreticileri bir bir Türkiye pazarına giriyor. Son olarak Çin'de yüksek satış rakamlarına ulaşan OPPO, bugün istanbul'da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Oppo RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri de markanın Türkiye pazarındaki ilk etkinliğinde tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou şunları söyledi: “Dünyada 400 binden fazla noktada ürünlerimizi müşterilerle buluşturuyoruz. Küresel becerimizi yerel stratejilerle birleştiriyoruz. Her yeni pazarda yerel kültürü öğrenerek, yerel müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta bu ihtiyaçları aşacak ürün ve hizmetleri sunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Türkiye’de de güçlü bir ekip kurarak yol haritamızı belirledik. Türkiye’de akıllı telefon pazarının en gözde markalarından biri olmayı hedefliyoruz.” 

Oppo Türkiye pazarına resmen girdi

Bundan önce Find serisinde dikkat çeken tasarımlar sunan OPPO, geçen yıl çıkan amiral gemisi Find X’in çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranıyla dikkat çekmişti. Özellikle damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri OPPO'nun tasarım vizyonunda öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Oppo RX17 Neo 

Android 8.1 tabanlı ColorOS 5.2 işletim sistemiyle çalışan yeni Oppo RX17 Neo, üzerinde tam 16.2 cm boyutlarında, Gorilla Glass 5 ile korunan bir Amoled ekran barındırıyor.

Qualcomm 660, 8 çekirdekli işlemciden gücünü alan akıllı telefon arka yüzünde 16 ve 2 megapiksellik iki adet kamera bulunduruyor. Cihazın ön tarafında ise 25 megapiksellik gelişmiş bir kamera kullanılmış.

Oppo Türkiye pazarına resmen girdi

Sadece 7.4 milimetrelik bir inceliğe sahip olan RX17 Neo, 3600 mili amperlik yüksek kapasiteli bataryası sayesinde size toplamda 370 saat gibi uzun bir bekleme süresi sunabiliyor. 128 GB’lık dahili depolama alanına sahip olan RX17 Neo, kullanıcılara ayrıca arttırılabilir hafıza seçeneği de sunuyor. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 3000 tl olarak belirlendi.

Oppo RX17 Pro

fddf


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?