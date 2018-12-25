Oppo resmen Türkiye pazarına girdi
Çin'in önde gelen teknoloji markalarından OPPO, Türkiye pazarına girdi.
ABD merkezli araştırma şirketi IDC (International Data Corporation) tarafından 2017 yılında dünyanın en büyük dördüncü telefon markası olarak gösterilen ve 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı. İstanbul Ataşehir’de OPPO Türkiye ofisini açan marka, ürünlerini Türkiye pazarıyla buluşturuyor.
OPPO’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu.
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