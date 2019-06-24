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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

OPPO Reno'nun en dikkat çeken özelliği: ColorOS

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OPPO Reno'nun en dikkat çeken özelliği: ColorOS

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun da Türkiye pazarına girmesiyle telefon pazarı hayli hareketlendi. Şirket, son olarak Oppo Reno serisini satışa sunarak dikkatleri üzerine çekerken, Android sistemine dayalı özelleştirilmiş bir sistem olan ColorOS 6'yı kullanıyor.

İnce çerçevelerle beraber ekran-kasa oranını yükseltmek isteyen Oppo, ön kamerayı gizleyerek bunu başarmış durumda. Açılıp kapanabilen kameranın bazı sorunlar doğurabileceği düşünülse de şirket çeşitli çözümler yaratmış.

Ön kamerayı açmak için herhangi bir fiziksel tuş vesaire bulunmuyor. Fotoğraf çekmek istediğiniz anda ön kamera mekanizmayla beraber kendiliğinden açılıyor. Ayrıca mekanizmayı 20.000’den fazla kez başarıyla kullanabiliyorsunuz. Bu da kamerayı günde 100 kez açmanız halinde 5 yıllık kullanım ömrüne tekabül ediyor.

Bununla birlikte darbelere karşı bazı önlemler alınmış. Çeşitli sensörlerle beraber Oppo Reno düşme anınını algılayabiliyor ve ön kameraya gelecek hasarı önlemek için kamerayı kapatıyor. Söz konusu kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel. Aynı zamanda 1080p 30 FPS hızında video kaydı yapılabildiğini de belirtelim.

Arka tarafa baktığımızda ise herhangi bir çıkıntıya sahip olmayan iki kamera göze çarpıyor. Bu kameraların çözünürlüğüne gelirsek, ana kamera 48 Megapiksel, ikincil kamera 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Bu kameralarla 4K 30 FPS ve Full HD 30 FPS, 60 FPS VE 120 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Flaş ise saklanabilen ön kameranın hemen arkasına konumlandırılmış.

OPPO Renonun en dikkat çeken özelliği: ColorOS

Oldukça ince çerçevelere sahip olan Oppo Reno, 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Full HD+ 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ki ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

Donanım tarafına gelecek olursak, Snapdragon 710 işlemciden güç alan cihaz 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleriyle bizleri karşılıyor. USB Type C bağlantısı bulunan telefonda 3.5 mm jak girişi yer alıyor. 3765 mAh bataryadan beslenen Reno, 20W hızlı şarj ile geliyor.

ColorOS 6

ColorOS, dünya genelinde 250 milyondan fazla kullanıcıya ulaşıyor. OPPO Reno serisinin kalbinde yer alan bu gelişmiş sistem, tam ekranlı telefonlara uyarlanan yeni bir kenarlıksız bir tasarım kullanıyor. Zarif, kenarlıksız degrade renk, kenarlıksız bir görsel deneyim sunuyor.

ColorOS 6 sistemi, telefon dikey tutulduğunda tam ekran çoklu görevi destekliyor. Ayrıca, telefon yatay tutulduğunda ve sola kaydırıldığında, Akıllı Kenar Çubuğu kullanılabilir duruma geliyor. Akıllı Kenar Çubuğu,tam ekran çoklu görev benzeri özelliklerin yanı sıra yeni açılan dosyaları, araçlar veya uygulamalar eklemeyi, ekran kayıtlarını ve ekran görüntülerini yakalama için hızlı paylaşımı destekliyor. Ek olarak Akıllı Kenar Çubuğu, sık kullanılan uygulamalar için bir yönetim klasörü sağlıyor. Böylece farklı uygulamalardan eklenen sık kullanılanları kolayca görüntüleyebilmek mümkün oluyor.

Oppo Reno incelemesiTürkiye pazarında gün geçtikçe sesini daha fazla duymaya başladığımız Oppo Reno'yu inceledik. İşte artısı ve eksisiyle Oppo Reno'nun en dikkat çekici özellikleri
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