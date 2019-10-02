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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
02.10.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

Oppo Reno2 serisi telefonlar için geri sayım başladı

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Oppo Reno2 serisi telefonlar için geri sayım başladı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, dünya çapında basın mensuplarını ağırlamayı planladığı etkinliğini 16 Ekim tarihinde Londra'da gerçekleştirecek. Şirket, uzun zamandır beklenen yeni telefonları Oppo Reno2 serisini ortaya çıkaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fotoğraf geliştirme özellikleri arasında 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom, OPPO akıllı telefonunda en iyi performans gösteren Ultra Gece Modu ve OPPO Reno2'yi etkili bir şekilde aksiyon kamerasına dönüştüren Ultra Video Sabitleyici modu bir araya geliyor. 

İlk OPPO Reno serisi 2019 baharında piyasaya sürüldü ve görünümünün yanı sıra farklı özellikleri ile dikkat çekti. Akıllı telefon markası OPPO, kısa süre önce sanat ve teknolojinin birlikte nasıl çalışabileceğini keşfetmek için Londra Tasarım Festivali'nde yer aldı. Ayrıca Amsterdam’da OPPO Creators Awards fotoğraf yarışması sergisi ile yeni nesil fotoğraf severlerle buluştu. OPPO, orijinal içerik oluşturmak isteyen kullanıcılarını, Reno2'nin tüm fotoğrafçılık ve videografi araçlarından yararlanma ve bu sayede yaratıcılıklarını bir adım öteye götürme konusunda teşvik ediyor. 

OPPO Reno2, dört kameralı ilk OPPO akıllı telefonu olacak. Bu sayede kullanıcılar etraflarında yer alan dünyayı, ultra makrodan ultra geniş açı moduna doğru uzanan bir açıdan yakalayabilme şansına sahip olacak.

Titreşim önleyen ve doğruluğu artıran endüstri lideri Hibrit Video Sabitleyici (OIS+EIS) ile kullanıcılar, profesyonel videolar oluşturma imkanına sahip oluyor. 

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