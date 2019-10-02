Oppo Reno2 serisi telefonlar için geri sayım başladı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, dünya çapında basın mensuplarını ağırlamayı planladığı etkinliğini 16 Ekim tarihinde Londra'da gerçekleştirecek. Şirket, uzun zamandır beklenen yeni telefonları Oppo Reno2 serisini ortaya çıkaracak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, fotoğraf geliştirme özellikleri arasında 48MP dörtlü kamera kurulumu, 20x Dijital Zoom destekli 5x Hibrit Zoom, OPPO akıllı telefonunda en iyi performans gösteren Ultra Gece Modu ve OPPO Reno2'yi etkili bir şekilde aksiyon kamerasına dönüştüren Ultra Video Sabitleyici modu bir araya geliyor.
İlk OPPO Reno serisi 2019 baharında piyasaya sürüldü ve görünümünün yanı sıra farklı özellikleri ile dikkat çekti. Akıllı telefon markası OPPO, kısa süre önce sanat ve teknolojinin birlikte nasıl çalışabileceğini keşfetmek için Londra Tasarım Festivali'nde yer aldı. Ayrıca Amsterdam’da OPPO Creators Awards fotoğraf yarışması sergisi ile yeni nesil fotoğraf severlerle buluştu. OPPO, orijinal içerik oluşturmak isteyen kullanıcılarını, Reno2'nin tüm fotoğrafçılık ve videografi araçlarından yararlanma ve bu sayede yaratıcılıklarını bir adım öteye götürme konusunda teşvik ediyor.
OPPO Reno2, dört kameralı ilk OPPO akıllı telefonu olacak. Bu sayede kullanıcılar etraflarında yer alan dünyayı, ultra makrodan ultra geniş açı moduna doğru uzanan bir açıdan yakalayabilme şansına sahip olacak.
Titreşim önleyen ve doğruluğu artıran endüstri lideri Hibrit Video Sabitleyici (OIS+EIS) ile kullanıcılar, profesyonel videolar oluşturma imkanına sahip oluyor.
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