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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
06.07.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Oppo Reno Z Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo Reno Z Türkiye'ye geldi! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO'nun Reno serisinin yeni üyesi Reno Z, Türkiye pazarında satışa çıktı.

Reno Z, 6.4 inç büyüklüğündeki etkileyici su damlası ekranı, 48MP+5MP çift kamerası, 32MP selfie kamerası ve yeni ekran parmak izi kilidi özelliklerine sahip. Reno Z, arka kısımda 48MP ana sensör ve 5MP derinlik sensörü taşıyan çift kamera düzeneğine sahip. 48MP kamera, 1/2 inç Sony IMX586 sensörü, bir F1.7 diyafram açıklığı ve 6P lens özelliklerini taşıyor. Söz konusu özellikler tüm kullanıcıların profesyonel kalitede gündüz ve gece çekimleri yapmasını kolaylaştırıyor.

Ayrıca, tamamen yeni Ultra Gece Modu 2.0, kompozit çoklu kare gürültü azaltma ve çoklu kare HDR teknolojisi sayesinde görüntülerin netliğini ve parlaklığını artıyor. Söz konusu özellik, Reno Z'nin optimize edilmiş cilt tonu efektleri sunmasını ve gerçekçi resimler elde etmek için yüzleri ve arka planları ayrı ayrı işlemesini sağlıyor.

Reno Z'nin ön kamerası, 32MP sensör, F2.0 diyafram ve 5P lens barındırıyor. Standart 80 derecelik geniş açı ile Reno Z kolayca daha geniş selfie çekimleri yapılmasına yardımcı oluyor.

32MP selfie kamerası ayrıca, selfie fotoğraflarının doğal renkler ve ten tonlarıyla çıkmasını sağlayan OPPO Portre Modu 2.0'ı da destekliyor.

Reno Z, OPPO'nun yaratıcı gizlilik kavramına dayanan yeni tasarım dili ile kullanıcılara yepyeni, zarif ve kusursuz bir form sunuyor. Reno Z, 19.5: 9 en/boy oranına ve yüzde 92 etkileyici ekran/gövde oranına sahip 6.4 inç full HD+AMOLED su dalması ekran ile birlikte geliyor.

Reno Z ayrıca, yeni aydınlatma sistemine sahip bir ekran parmak izi teknolojisi barındırıyor. Ekran parmak izi açma özelliği ve yapay zeka parmak izi görüntü tanıma algoritması, parmak izi açma başarı oranını önceki nesle kıyasla yüzde 20-30 artırıyor.

Reno Z arka tasarımda, kameralar ve yazı da dahil olmak üzere dikey eksende birden fazla ögenin merkezi olarak hizalandığı bir tasarım kullanıyor.

Bu tasarım konsepti daha düzenli ve estetik görünüm sağlıyor. Aynı zamanda kameralar da çıkıntısız arka panelin altında yer alarak telefonun arka bölümüne daha entegre bir his kazandırıyor.

Reno Z, sekiz çekirdekli bir MediaTek Helio P90 12nm işlemci, 4GB LPDDR 4x sistem belleği ve 128 GB'a kadar UFS 2.1 Flash depolama belleği ile destekleniyor. Daha büyük depolama alanına sahip gelişmiş işlemciler, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlıyor. Reno Z batarya açısından, 4.035mAh batarya, VOOC 3.0 ve damlama şarj işlemini büyük ölçüde kısaltan yeni bir şarj algoritması ile donatıldı.

VOOC 3.0 ayrıca, şarj ve telefon işlemlerini aynı anda destekleyebilen sıcaklık kontrol performansı sunuyor.

Touch Boost, dokunmatik gecikmenin azalmasını sağlayarak, dokunmatik ekranın tepki hızını önemli ölçüde artırıyor. Ek olarak, OPPO Reno Z ayrıca kullanıcıların diğer uygulamalar tarafından rahatsız edilmesini önleyen Oyun Alanı, Oyun Asistanı ve benzeri uygulamaları içeriyor.

Reno Z'nin işletim sistemi, UI düzenini optimize eden, gereksiz bölümleme çizgilerini kaldıran ve kenarlıksız bir tasarım dili kullanan yeni ColorOS 6'yı içeriyor.

OPPO Reno Z'de iki bellek kombinasyonu sunuluyor. 4GB RAM + 128 ROM.

"Kuzey Işıkları" ve "Karbon Siyahı" olarak iki degrade rengi bulunan OPPO Z'nin 4GB + 128GB modeli, 3 bin 499 lira KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa sunulacak.

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