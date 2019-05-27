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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

OPPO Reno Z tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı

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OPPO Reno Z tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, Türkiye pazarına da girmesiyle adını daha çok duyurmaya başladı. Son olarak Oppo Reno serisi yeni telefonlarını dünyaya duyuran şirket, son olarak Oppo Reno Z isminde yepyeni bir telefonu daha görücüye çıkardı.

Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte telefon pazarını da hareketlendiren Çin merkezli Oppo, amiral telefon serisi Reno ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, son olarak daha çok fiyatıyla dikkat çeken Oppo Reno Z isimli yeni modelini görücüye çıkardı. Ön kamerasını bir lamla çentik içerisine alan cihazın çerçevesi de hayli ince.

6.4 inç'lik AMOLED ekranla gelen ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno Z, 6 GB RAM'le geliyor ve gücünü Snapdragon 710 işlemciden alıyor. Dahili hafıza söz konusu olduğunda kullanıcılarına 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihazın ön yüzünde 32 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilen bir kamera bulunuyor. Arka yüzünde ise 48 MP Sony IMX586 kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikincil bir kamera yer alıyor. 

3950 mAh batarya ile gelen ve 20 W hızlı şarj teknoolojisini destekleyen Oppo Reno Z, ara bağlantı olarak USB Type-C'yi kullanıyor. 

Gelelim cihazın fiyatına... Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli olmayan Oppo Reno Z'nin Avrupa çıkış fiyatı 190 euro olarak belirlendi.

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G yan yanaSamsung'un özellikleriyle birbirine hayli benzeyen iki telefonu Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G, aslında aralarında bir dizi farkla geliyor. Galaxy S10 serisi telefonlar nasıl birbirlerini kablosuz şarj ediyor? Galaxy S10'lara özel olarak üretilen LED kılıflar nasıl çalışıyor? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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