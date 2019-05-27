OPPO Reno Z tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, Türkiye pazarına da girmesiyle adını daha çok duyurmaya başladı. Son olarak Oppo Reno serisi yeni telefonlarını dünyaya duyuran şirket, son olarak Oppo Reno Z isminde yepyeni bir telefonu daha görücüye çıkardı.
Türkiye'de telefon pazarına girmesiyle birlikte telefon pazarını da hareketlendiren Çin merkezli Oppo, amiral telefon serisi Reno ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirket, son olarak daha çok fiyatıyla dikkat çeken Oppo Reno Z isimli yeni modelini görücüye çıkardı. Ön kamerasını bir lamla çentik içerisine alan cihazın çerçevesi de hayli ince.
6.4 inç'lik AMOLED ekranla gelen ve 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno Z, 6 GB RAM'le geliyor ve gücünü Snapdragon 710 işlemciden alıyor. Dahili hafıza söz konusu olduğunda kullanıcılarına 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenek sunan cihazın ön yüzünde 32 MP çözünürlüğünde görüntü çekimi yapabilen bir kamera bulunuyor. Arka yüzünde ise 48 MP Sony IMX586 kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ikincil bir kamera yer alıyor.
3950 mAh batarya ile gelen ve 20 W hızlı şarj teknoolojisini destekleyen Oppo Reno Z, ara bağlantı olarak USB Type-C'yi kullanıyor.
Gelelim cihazın fiyatına... Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli olmayan Oppo Reno Z'nin Avrupa çıkış fiyatı 190 euro olarak belirlendi.
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