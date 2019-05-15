Oppo Reno Z ortaya çÄ±ktÄ±! Ä°ÅŸte tüm özellikleri
Ã‡inli ÅŸirket Oppo, merakla beklenen amiral telefonlarÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tanÄ±ttÄ±. Oppo Reno ve Oppo Reno 10X Zoom olmak Ã¼zere iki model tanÄ±tan ÅŸirket, ÅŸimdi de uygun fiyatlÄ± bir modelÂ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Â
YakÄ±n zamanda TÃ¼rkiye telefon pazarÄ±na da giren ve Ã¼rÃ¼nleriyle dikkat Ã§eken Oppo, Reno ailesine bir yenisini daha ekleyecek. Oppo Reno Z ÅŸeklinde adlandÄ±rÄ±lmasÄ± beklenen telefonun diÄŸer modellere nazaran daha dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¶zelliklere sahip olmasÄ± bekleniyor.Â
BildiÄŸiniz Ã¼zere Reno serisi oldukÃ§a ince Ã§erÃ§eveli tasarÄ±mÄ±yla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼m ise kameranÄ±n saklanabilen bir yapÄ±ya sahip olmasÄ±yla elde edildi. Ã‡inli ÅŸirket yeni uygun fiyatlÄ± Reno'da damla Ã§entikli ekrana yer verecek.Â
Ekrandan bahsedecek olursak 6.4 inÃ§ boyutunda AMOLED ekranÄ±n bulunduÄŸu Reno Z modeli Helio P90 iÅŸlemiciden gÃ¼Ã§ alÄ±yor.AynÄ± zamanda 6GB RAM ve 256 GB depolama alanÄ±na sahipÂ olan telefonun 3.950 mAh bataryasÄ± bulunuyor.
Kamera Ã¶zelliklerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaÂ 48 Megapiksel + 5 Megapiksel arka kamera kurulumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yoruz.Ã–n kamera ise 32 Megapiksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde. Reno ailesinin en alt seviyesi ÅŸeklinde konumlandÄ±rÄ±lan cihaz 377 dolar seviyesinde fiyat etiketine sahip olacak.
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