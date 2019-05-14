Oppo Reno Türkiye'de satışa çıktı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
Uzun zamandır merakla beklenen Oppo Reno, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmış ardından Türkiye lansmanı gerçekleşmişti. Bakın tasarımıyla öne çıkan telefonun özellikleri ve fiyatı ne?
İnce çerçevelerle beraber ekran-kasa oranını yükseltmek isteyen Oppo, ön kamerayı gizleyerek bunu başarmış durumda. Açılıp kapanabilen kameranın bazı sorunlar doğurabileceği düşünülse de şirket çeşitli çözümler yaratmış.
Ön kamerayı açmak için herhangi bir fiziksel tuş vesaire bulunmuyor. Fotoğraf çekmek istediğiniz anda ön kamera mekanizmayla beraber kendiliğinden açılıyor. Ayrıca mekanizmayı 20.000’den fazla kez başarıyla kullanabiliyorsunuz. Bu da kamerayı günde 100 kez açmanız halinde 5 yıllık kullanım ömrüne tekabül ediyor.
Bununla birlikte darbelere karşı bazı önlemler alınmış. Çeşitli sensörlerle beraber Oppo Reno düşme anınını algılayabiliyor ve ön kameraya gelecek hasarı önlemek için kamerayı kapatıyor. Söz konusu kameranın çözünürlüğü ise 16 megapiksel. Aynı zamanda 1080p 30 FPS hızında video kaydı yapılabildiğini de belirtelim.
Arka tarafa baktığımızda ise herhangi bir çıkıntıya sahip olmayan iki kamera göze çarpıyor. Bu kameraların çözünürlüğüne gelirsek, ana kamera 48 Megapiksel, ikincil kamera 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Bu kameralarla 4K 30 FPS ve Full HD 30 FPS, 60 FPS VE 120 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Flaş ise saklanabilen ön kameranın hemen arkasına konumlandırılmış.
Oldukça ince çerçevelere sahip olan Oppo Reno, 6.4 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Full HD+ 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ki ekran Gorilla Glass 6 ile korunuyor.
Donanım tarafına gelecek olursak, Snapdragon 710 işlemciden güç alan cihaz 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleriyle bizleri karşılıyor. USB Type C bağlantısı bulunan telefonda 3.5 mm jak girişi yer alıyor. 3765 mAh bataryadan beslenen Reno, 20W hızlı şarj ile geliyor.
Oppo Reno, Ocean Green, Jet Black, Neptune Pink ve Pink Mist renk olmak üzere 4 farklı renk seçeneği sunuyor. Orta-üst segment arasına konumlandırılan cihaz 4.999 TL’lik fiyat etiketine sahip.
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