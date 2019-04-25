Oppo Reno tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Yakın zamanda Türkiye'de telefon pazarına da giren ve ürünleriyle dikkat çeken Oppo, bu kez uzun süredir beklenen yeni amiral telefonu Oppo Reno'yu sahneye çıkardı. İşte yeni Oppo telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...
Oppo Reno tanıtıldı, beraberinde Oppo Reno 10X Zoom modeli de geldi. 6.4 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde olan Oppo Reno, çerçevesiz ekran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği hiç şüphesiz ön kamera tasarımı... Ekrana bakıldığında herhangi bir ön kameradan bahsetmek söz konusu değil.
Şirketler genel olarak ön kamerayı damla çentik, çizgi çentik veya ekrana gömülü şekilde kullanıcılarının karşısına çıkarmayı tercih ederken, bazı telefonlar ise farklı bir yöntem izliyor. Oppo Reno'nun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası içinde gizli; yani ön kamerayı açtığınız anda telefonun tepesindeki ilgili bölmeden ön kamera çıkıyor ve selfie görüntünüzü alabiliyorsunuz. Kamerayla işiniz bittiğindeyse kamera kayboluyor ve ekranı siz yine kamerayı görmeden kullanabiliyorsunuz.
Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan Oppo Reno'nun bu işlemcisi, 2.2 GHz hızında çalışan 8 adet Kryo 360 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafına geldiğimizde ise bu noktada Adreno 616 GPU bizi karşılıyor. İçerisinde bulunanmodem ise X15 LTE...
Oppo Reno'nun arka kameralarına geldiğimizde ise ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde olduğu dikkat çekiyor. Yeni amiral telefonlarda bu çözünürlük standart bir hal almaya başlamış durumda. Oppo da bu trendi yakalayan şirketlerden biri olmuşa benziyor. Derinlik algılama için kullanılan ikinci kamerası da 5 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabiliyor.
3765 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olmasından dolayı dakikalar içinde bataryasının büyük kısmını şarj edebiliyor. RAM ve depolama kapasitesi noktasında ise Oppo Reno'nun üç seçeneği var: 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızalı Oppo Reno ile birlikte 6 GB RAM / 256 GB depolama hafızası ve 8 GB RAM / 256 GB depolama hafızası sunan modeller, kullanıcıların bütçesine göre tercih edebileceği telefonlar...
Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Oppo Reno'nun fiyatı ise 499 dolardan başlıyor.
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