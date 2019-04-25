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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Oppo Reno tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

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Oppo Reno tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Yakın zamanda Türkiye'de telefon pazarına da giren ve ürünleriyle dikkat çeken Oppo, bu kez uzun süredir beklenen yeni amiral telefonu Oppo Reno'yu sahneye çıkardı. İşte yeni Oppo telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...

Oppo Reno tanıtıldı, beraberinde Oppo Reno 10X Zoom modeli de geldi. 6.4 inç'lik büyük bir ekrana sahip olan ve AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlüğünde olan Oppo Reno, çerçevesiz ekran tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun en dikkat çeken özelliği hiç şüphesiz ön kamera tasarımı... Ekrana bakıldığında herhangi bir ön kameradan bahsetmek söz konusu değil.

Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı İşte özellikleri
Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı! İşte özellikleri

Şirketler genel olarak ön kamerayı damla çentik, çizgi çentik veya ekrana gömülü şekilde kullanıcılarının karşısına çıkarmayı tercih ederken, bazı telefonlar ise farklı bir yöntem izliyor. Oppo Reno'nun 5 MP çözünürlüğündeki ön kamerası içinde gizli; yani ön kamerayı açtığınız anda telefonun tepesindeki ilgili bölmeden ön kamera çıkıyor ve selfie görüntünüzü alabiliyorsunuz. Kamerayla işiniz bittiğindeyse kamera kayboluyor ve ekranı siz yine kamerayı görmeden kullanabiliyorsunuz. 

Oppo Reno tanıtıldı İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Qualcomm'un Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan Oppo Reno'nun bu işlemcisi, 2.2 GHz hızında çalışan 8 adet Kryo 360 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Grafik tarafına geldiğimizde ise bu noktada Adreno 616 GPU bizi karşılıyor. İçerisinde bulunanmodem ise X15 LTE...

Oppo Reno 5G duyuruldu Özellikleri ve fiyatı belli oldu
Oppo Reno 5G duyuruldu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Oppo Reno'nun arka kameralarına geldiğimizde ise ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde olduğu dikkat çekiyor. Yeni amiral telefonlarda bu çözünürlük standart bir hal almaya başlamış durumda. Oppo da bu trendi yakalayan şirketlerden biri olmuşa benziyor. Derinlik algılama için kullanılan ikinci kamerası da 5 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabiliyor. 

Oppo Reno tanıtıldı İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

3765 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, VOOC 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olmasından dolayı dakikalar içinde bataryasının büyük kısmını şarj edebiliyor. RAM ve depolama kapasitesi noktasında ise Oppo Reno'nun üç seçeneği var: 6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızalı Oppo Reno ile birlikte 6 GB RAM / 256 GB depolama hafızası ve 8 GB RAM / 256 GB depolama hafızası sunan modeller, kullanıcıların bütçesine göre tercih edebileceği telefonlar...

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Oppo Reno'nun fiyatı ise 499 dolardan başlıyor. 

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