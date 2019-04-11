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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
11.04.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Oppo Reno ortaya çıktı, ön kamerası böyle gizleniyor!

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Oppo Reno ortaya çıktı, ön kamerası böyle gizleniyor!

Çinli şirket Oppo'nun uzun zamandır beklenen telefonu Oppo Reno sonunda tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...

Yakın zamanda Türkiye'de telefon pazarına giren ve adını daha çok duymaya başladığımız Oppo, yeni amiral telefonu Oppo Reno'yu tanıttı. Reno ve Reno 10x Zoom Edition olmak üzere iki farklı model tanıtan şirket, telefonlarında herhangi bir çentiğe yer vermiyor. 

Saklanabilen ön kamerayla karşımıza çıkan Reno, kızaklı sisteme sahip. Şirket bununla beraber ekran-kasa oranını en üst seviyeye taşıyor. Standart model Snapdragon 710 işlemciden güç alırken Premium versiyon ise Snapdragon 855 ile geliyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen ilk model 6,4 inçlik OLED ekrana sahip. Üst seviye model ise 6GB/256GB ve 8GB/256GB seçenekleriyle gelirken 6,6 inçlik ekranla bizleri karşılıyor

İlk model Reno, 48MP ana ve 5 megapiksel ikincil kameraya sahip. Premium model ise 48 megapiksel, 13 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere 3 arka kamerayla geliyor. Ön tarafta ise her iki telefonda da kızaklı sistem özellikli 16 megapiksel kamera bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelen cihazlar VOOC 3.0 hızlı şarj destekli. 

Oppo Reno ortaya çıktı, ön kamerası böyle gizleniyor

Oppo Reno 3765 mAh batarya, Oppo Reno 10x Hybrid Zoom Edition ise 4065mAh bataryayla geliyor. Ekrana gömülü bir şekilde yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla gelen telefonların fiyatına bakacak olursak 6GB/256GB model 490 dolara, 8GB/256GB model ise 540 dolara satılacak. Premium model ise 600, 670 ve 710 dolar seviyesinde olacak. 

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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