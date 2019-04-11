Oppo Reno ortaya çıktı, ön kamerası böyle gizleniyor!
Çinli şirket Oppo'nun uzun zamandır beklenen telefonu Oppo Reno sonunda tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı...
Yakın zamanda Türkiye'de telefon pazarına giren ve adını daha çok duymaya başladığımız Oppo, yeni amiral telefonu Oppo Reno'yu tanıttı. Reno ve Reno 10x Zoom Edition olmak üzere iki farklı model tanıtan şirket, telefonlarında herhangi bir çentiğe yer vermiyor.
Saklanabilen ön kamerayla karşımıza çıkan Reno, kızaklı sisteme sahip. Şirket bununla beraber ekran-kasa oranını en üst seviyeye taşıyor. Standart model Snapdragon 710 işlemciden güç alırken Premium versiyon ise Snapdragon 855 ile geliyor. 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla gelen ilk model 6,4 inçlik OLED ekrana sahip. Üst seviye model ise 6GB/256GB ve 8GB/256GB seçenekleriyle gelirken 6,6 inçlik ekranla bizleri karşılıyor
İlk model Reno, 48MP ana ve 5 megapiksel ikincil kameraya sahip. Premium model ise 48 megapiksel, 13 megapiksel ve 8 megapiksel olmak üzere 3 arka kamerayla geliyor. Ön tarafta ise her iki telefonda da kızaklı sistem özellikli 16 megapiksel kamera bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelen cihazlar VOOC 3.0 hızlı şarj destekli.
Oppo Reno 3765 mAh batarya, Oppo Reno 10x Hybrid Zoom Edition ise 4065mAh bataryayla geliyor. Ekrana gömülü bir şekilde yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuyla gelen telefonların fiyatına bakacak olursak 6GB/256GB model 490 dolara, 8GB/256GB model ise 540 dolara satılacak. Premium model ise 600, 670 ve 710 dolar seviyesinde olacak.
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