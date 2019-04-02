Oppo Reno geliyor! İlk görüntüleri internete sızdı
Geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye pazarına da giren ve iddialı telefonlarıyla dikkat çeken Oppo, bu kez Reno ismini taşıyan yeni bir telefonla geliyor. Oppo Reno'ya ait ilk görüntüler internete sızarken, yeni telefonun özellikleri de ortaya çıktı.
Oppo Reno için geri sayım başladı. Henüz şirket resmi duyurusunu yapmamış olsa da, yeni telefona ait ilk görüntüler internette paylaşıldı. Özellikle tasarımıyla ilgi odağı olacağı düşünülen Oppo Reno, 10 Nisan'da satışa sunulacak. Yeni telefon, farklı modellerle geliyor. Snapdragon 855, Snapdragon 710 ve Helio P70 işlemci kullanan üç farklı Oppo Reno'dan söz ediyoruz. Ancak internette yayınlanan görsellerin hangi modele ait olduğu henüz bilinmiyor.
Snapdragon 855 işlemcili Oppo Reno, en üst seviye Oppo telefon olacak. 10x zuma kadar çıkabilen periskop zum lensine sahip üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz farklı renk seçeneklerine de sahip: Mor, yeşil, gece mavisi ve gülkurusu...
Her üç modelde de ekran üzerinde çentik bulunmadığı gibi; ekrana gömülü bir kamera sistemi de söz konusu değil. Ekranı daha büyük tutmak adına çerçevelerin hayli ince tutulduğu da dikkat çeken bir diğer nokta.
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