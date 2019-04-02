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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Oppo Reno geliyor! İlk görüntüleri internete sızdı

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Oppo Reno geliyor! İlk görüntüleri internete sızdı

Geçtiğimiz aylarda resmen Türkiye pazarına da giren ve iddialı telefonlarıyla dikkat çeken Oppo, bu kez Reno ismini taşıyan yeni bir telefonla geliyor. Oppo Reno'ya ait ilk görüntüler internete sızarken, yeni telefonun özellikleri de ortaya çıktı.

Oppo Reno için geri sayım başladı. Henüz şirket resmi duyurusunu yapmamış olsa da, yeni telefona ait ilk görüntüler internette paylaşıldı. Özellikle tasarımıyla ilgi odağı olacağı düşünülen Oppo Reno, 10 Nisan'da satışa sunulacak. Yeni telefon, farklı modellerle geliyor. Snapdragon 855, Snapdragon 710 ve Helio P70 işlemci kullanan üç farklı Oppo Reno'dan söz ediyoruz. Ancak internette yayınlanan görsellerin hangi modele ait olduğu henüz bilinmiyor.

Snapdragon 855 işlemcili Oppo Reno, en üst seviye Oppo telefon olacak. 10x zuma kadar çıkabilen periskop zum lensine sahip üçlü kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihaz farklı renk seçeneklerine de sahip: Mor, yeşil, gece mavisi ve gülkurusu... 

Oppo Reno geliyor İlk görüntüleri internete sızdı
Her üç modelde de ekran üzerinde çentik bulunmadığı gibi; ekrana gömülü bir kamera sistemi de söz konusu değil. Ekranı daha büyük tutmak adına çerçevelerin hayli ince tutulduğu da dikkat çeken bir diğer nokta.

Kelepçe gibi görünüyor: Hem saat hem telefon!Uzaktan bakıldığında kelepçe gibi görünen Nubia'nın yeni oyuncağı kafaları karıştırdı: Bu bir saat mi yoksa başlı başına telefon mu? Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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