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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Oppo Reno 5G duyuruldu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Oppo Reno 5G duyuruldu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu

Geleceğin internet teknolojisi olan ve bugünden bazı amiral telefonların desteklemeye başladığı 5G, bugün yepyeni bir telefonda daha boy göstermeye başladı. Oppo Reno 5G'nin tanıtımı yapıldı; tüm özellikleri belli oldu. İşte Oppo Reno 5G'nin öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

Oppo Reno 5G sahneye çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekleyen cihaz, 6.6 inç'lik AMOLED ekranıyla geliyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi barındıran cihaz, ekranından da görüleceği üzere görünürde üzerinde bir kamera barındırmıyor. Ancak kamera aslında özel bir sürgülü sistemle telefonun tepesine gizlenmiş. Siz kamerayı aktif hale getirdiğinizde tepedeki bölmeden kamera ortaya çıkıyor ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kamerayla işiniz kalmadığında ise tekrar telefonun içine giriyor; böylece ekranda kameradan eser kalmıyor. 

Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı İşte özellikleri
Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı! İşte özellikleri

Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ve Oppo Reno'ya göre daha üst seviye bir işlemciyi içinde barındıran Oppo Reno 5G'nin arka yüzüne geldiğimizde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ve f/1.7 diyaframa sahip ana kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip 120 derece geniş açılı kamera da hemen yanında bulunuyor. 10x hibrit zum yapabilen 13 MP çözünürlüğünde, f/3.0 diyaframa sahip periskop kamera da cihazın bir diğer artısı...

Oppo Reno 5G duyuruldu Özellikleri ve fiyatı belli oldu

5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunan Oppo Reno'nun aksine Oppo Reno 5G'nin selfie kamerası 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 79,3 derece görüş açısına sahip olduğu için fotoğrafa daha çok şey sığdırabilen cihaz, 4065 mAh tipi bataryadan enerjisini alıyor. Bu anlamda da Oppo Reno'ya kıyasla bir tık daha iyi bir cihazdan söz ediyoruz.

Oppo Reno tanıtıldı İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Oppo Reno tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

6 GB RAM ve 8 GB RAM'li modelleri, 128 GB veya 256 GB depolama hafıza seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan Oppo Reno 5G, 899 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. Cihazın Mayıs ayı içinde Avrupa genelinde raflardaki yerini alması bekleniyor. 

Xiaomi Redmi Note 7’yi inceledikÇinli telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyuncağı Xiaomi Redmi Note 7, Mobil Dünya Kongresi’nde dikkat çeken telefonlardan biri oldu.Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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