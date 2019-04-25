Oppo Reno 5G duyuruldu! Özellikleri ve fiyatı belli oldu
Geleceğin internet teknolojisi olan ve bugünden bazı amiral telefonların desteklemeye başladığı 5G, bugün yepyeni bir telefonda daha boy göstermeye başladı. Oppo Reno 5G'nin tanıtımı yapıldı; tüm özellikleri belli oldu. İşte Oppo Reno 5G'nin öne çıkan özellikleri ve fiyatı...
Oppo Reno 5G sahneye çıktı. Adından da anlaşılacağı üzere 5G teknolojisini destekleyen cihaz, 6.6 inç'lik AMOLED ekranıyla geliyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi barındıran cihaz, ekranından da görüleceği üzere görünürde üzerinde bir kamera barındırmıyor. Ancak kamera aslında özel bir sürgülü sistemle telefonun tepesine gizlenmiş. Siz kamerayı aktif hale getirdiğinizde tepedeki bölmeden kamera ortaya çıkıyor ve fotoğraf çekebiliyorsunuz. Kamerayla işiniz kalmadığında ise tekrar telefonun içine giriyor; böylece ekranda kameradan eser kalmıyor.
Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden güç alan ve Oppo Reno'ya göre daha üst seviye bir işlemciyi içinde barındıran Oppo Reno 5G'nin arka yüzüne geldiğimizde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ve f/1.7 diyaframa sahip ana kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip 120 derece geniş açılı kamera da hemen yanında bulunuyor. 10x hibrit zum yapabilen 13 MP çözünürlüğünde, f/3.0 diyaframa sahip periskop kamera da cihazın bir diğer artısı...
5 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunan Oppo Reno'nun aksine Oppo Reno 5G'nin selfie kamerası 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. 79,3 derece görüş açısına sahip olduğu için fotoğrafa daha çok şey sığdırabilen cihaz, 4065 mAh tipi bataryadan enerjisini alıyor. Bu anlamda da Oppo Reno'ya kıyasla bir tık daha iyi bir cihazdan söz ediyoruz.
6 GB RAM ve 8 GB RAM'li modelleri, 128 GB veya 256 GB depolama hafıza seçenekleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanan Oppo Reno 5G, 899 eurodan başlayan fiyatlarla satılacak. Cihazın Mayıs ayı içinde Avrupa genelinde raflardaki yerini alması bekleniyor.
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