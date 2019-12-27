Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

Oppo, Reno serisini sessiz sedasız yeniledi, Reno 3 ve Reno 3 Pro ile dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başardı. 5G teknolojisini destekleyen Oppo Reno 3, 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip. 8/12 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacak olan telefonda depolama hafızası ise 128 GB. Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan telefonda Oppo'nun ColorOS 7.0 arayüzü yüklü.



Arka yüzünde 4 kamera bulunan telefonun ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera ile birlikte bir de 2 MP monokrom kamera telefonda kendine yer bulmuş. Cihazın ön yüzünde ise 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera bulunuyor. 3.5 mm kulaklık girişine sahip olan Oppo Reno 3, 181 gram ağırlığa sahip. Parmak izi sensörü Reno 2 serisinde olduğu gibi ekrana gömülü bir şekilde gelirken, işlemci tarafında ise MediaTek tercih edilmiş.



Oppo Reno 3 Pro ise Oppo'nın bir üst seviye telefonu... 6.5 inç ekran büyüklüğüyle gelen telefonda Gorilla Glass 5 cam teknolojisi var. İşlemci tarafında bu kez Qualcomm'u tercih eden Oppo, telefona Snapdragon 765G işlemci eklemiş. 8/12 GB RAM seçenekleriyle gelen Oppo Reno 3 Pro'da depolama hafızası tarafında ise kullanıcıların iki seçeneği olacak: 128/256 GB.



Android 10 işletim sistemi yüklü olarak gelen ve Oppo'nun ColorOS 7.0 yazılımı altında çalışan telefonun arka yüzünde 4 kamera bulunuyor. 48 MP ana + 8 MP geniş açılı + 23 MP telefoto + 2 MP mono ile birlikte ön yüzde de 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir kamera mevcut.



172 gram ağırlığında olan telefonun 4025 mAh bataryası bulunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüyle dikkat çeken Oppo Reno 3 Pro'da VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Cihaz, aynı zamanda Reno 3 gibi 5G desteğini de içeriyor.



31 Aralık tarihinde ilk etapta Çin sınırları içinde satışa sunulacak olan Oppo Reno 3 serisinin ayrıca Klasik Mavi sürümü de satışa sunulacak; ancak bu özel modelin çıkış tarihi 10 Ocak olarak belirlendi.







Peki fiyatlar nasıl?

OPPO Reno 3

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar

12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

OPPO Reno 3 Pro

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

OPPO Reno 3 Pro [Klasik Mavi Versiyonu]

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 600 dolar