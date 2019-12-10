Oppo Reno 3 serisi yola çıktı: İlk görüntüleri internete sızdı

Oppo, Reno 2 serisi telefonlarıyla bu yıla damga vuran telefon üreticilerinden biri olmayı başardı. Türkiye'de de etkin bir şekilde faaliyet gösteren şirketin gelecek yıl duyurmayı planladığı yeni seri ise Oppo Reno 3 olacak. Henüz oldukça erken olmasına karşın telefona ait bir dizi görüntü ortaya çıkmış durumda. Reno 3 serisinde yer alması beklenen iki modelin de arka yüzünde dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.



Diğer yandan Reno 3 modelinin su damlası çentikli ekranla, Reno 3 Pro 5G modelinin ise delikli ekranla geleceği gözden kaçmıyor. 5G teknolojisini destekleyen Reno 3 Pro'nun Snapdragon 765G yonga seti üzerine kurulduğu, telefonun 7.7mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında olacağı da dikkat çekiyor. Ayrıca cihazın 12 GB RAM seçeneği sunacağı da gelen bilgiler arasında. 6.5 inçlik kavisli OLED ekrana sahip olması beklenen telefon, 90 Hz yenileme hızı ile gelecek.



Kameralarla ilgili henüz net bir bilgi bulunmasa da, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Oppo Reno 3 serisi, kameralarıyla da oldukça iddialı bir telefon olacağa benziyor. 48 MP (ana kamera) + 13 MP (ultra geniş açılı lens) + 8 MP (telefoto lens) + 2 MP derinlik sensörü kullanması beklenen telefonun kamera kurulumunda OIS de yer alacak.