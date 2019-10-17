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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.10.2019 - 02:17, Son Güncelleme:

Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo, yeni akıllı telefonlarını gün yüzüne çıkardı. Oppo Reno 2 ve Oppo Reno 2Z adını taşıyan iki yeni telefonun duyurusunu yapan şirket, ilk kez bu cihazlarını Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte dünyayla paylaştı. Hürriyet.com.tr olarak katıldığımız basın toplantısında yeni telefonları yakından inceleme şansı bulurken, bakın yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor? Fiyatlar ne oldu?

Çinli üretici Oppo, 2X optik zum yapabilen yeni telefonu Oppo Reno 2'yi tanıttı ve elbette ilk elden incelemesini de gerçekleştirdik. OPPO, Reno ailesi ile cesur bir tasarımı karşımıza çıkarıyor diyebiliriz. Arkada koyu cam yüzeyin bizi karşıladığı telefon, oval bir arka tasarıma sahip. Kameraların yine arka ortada konumlandığı telefonda, LED ışığına benzeyen bir çizgi detayı da bizi karşılıyor. Telefon arkada Gorilla Class 5 ile önde ise Gorilla Glass 6 ile korunuyor.

6.5 inçlik bir Dinamik AMOLED ekranla gelen telefonun ekran çözünürlüğü 1080 x 2340 piksel. Ayrıca, ekran/kasa oranının yüzde 93.1 olduğunu da belirtelim. Telefonun çerçeve kalınlığı ise 3.35 mm.

OPPO Reno2 özellikleri ile ilgili detaylarda donanım tarafına baktığımızda ise karşımıza 8 nm üretim teknolojisi ile üretilen 8 çekirdekli Snapdragon 730G çıkıyor. Kryro 470 Gold ve Kryo 470 Silver çekirdeklerinin bulunduğu işlemcide 2 adet Kryo 470 Gold işlemci 2.2 GHz hız ile, 6 adet Kryo 470 Silver işlemci ise 1.8 GHz hız ile çalışıyor. Grafik birimi tarafında ise karşımıza Adreno 618 çıkıyor.

Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

8 GB RAM ile gelen telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Aynı zamanda microSD kart girişi de mevcut. Bu sayede hafıza 256 GB’ye kadar artırılabiliyor.

3 soğutma teknolojisi bulunan telefondaki Gece Kalkanı da zararlı mavi ışığı yüzde 37.5 oranında azaltıyor.

48 Megapiksellik ana kamerası f/1.7 diyafram değerine sahip olan telefonda 13 Megapiksellik telefoto lens ve 8 Megapiksellik ultra geniş açılı lens görev alıyor. Ayrıca bu kameralara 2 Megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera da eşlik ediyor. Diğer üç kameranın diyafram değerleri ise şöyle sıralanıyor; f/2.4, f/2.2, f/2.4

5x Hibrit Zoom, 20x Dijital Xoom, Ultra Gece Modu ve Ultra Video Sabitleyici kamera özellikleri arasında karşımıza çıkıyor.

Motorlu açılır bir ön kamera sistemine sahip olan Reno2‘nin 11 derece açılan ön kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı olarak görev alıyor. Bu kamera f/2.0 diyafram değerine sahip.

Telefonun arka kamera kurulumu ile 4K 30 FPS video çekmek mümkün. Önde ise 1080p 30 FPS videolar çekilebiliyor.

Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

Telefonda 4.000 mAh batarya görev alıyor. VOOC Flash Charge 3.0 desteği ile gelen telefon 20W hızlı şarj özelliğine sahip. Teknik verilere göre telefon, 30 dakikada yüzde 51 şarj oluyor. 8 saate kadar sürekli oyun vaadi bulunuyor. Ayrıca, 13 saate kadar da video oynatabiliyor.

OPPO Reno 2’nin kapağının altında 4.000mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Kutusundan Android 9.0 tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemi ile çıkan akıllı telefon, 5.559 TL satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı.

OPPO Reno 2 teknik özellikleri:

48MP + 8MP + 1 MP + 2MP dörtlü kamera kurulumu
Qualcomm Snapdragon 730G işlemci
8GB RAM
256GB dahili depolama alanı
6,55 inç Dynamic AMOLED ekran
4.000mAh batarya
Android 9.0 işletim sistemi

Gelelim Oppo Reno Z2'ye...

OPPO’nun Türkiye’de satışa sunduğu diğer akıllı telefonu Reno 2Z ise 6,53 inç 2340×1080 piksel AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonun kalbinde 8GB RAM + 128GB depolama alanı ile birleştirilen Mediatek MT6779 Helio P90 işlemci yer alıyor.

Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

OPPO Reno 2Z’nin arkasında 48MP + 8MP + 2MP + 2MP çözünürlükte dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta 16 megapiksel çözünürlüğünde bir pop-up selfie kamerasına sahip olan akıllı telefon, 10X dijital zoom, otomatik odaklama ve yüz tanıma gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

20W hızlı şarj destekli 4.000mAh bataryaya sahip olan OPPO Reno 2Z, bugün itibarıyla ülkemizde 3.799 TL'den satışa sunuldu.

Oppo Reno 2 ve Reno 2Z tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı

OPPO Reno 2Z teknik özellikleri:

48MP + 8MP + 2MP + 2MP dörtlü kamera kurulumu
Mediatek MT6779 Helio P90 işlemci
8GB RAM
128GB dahili depolama alanı
6,53 inç AMOLED ekran
4.000mAh batarya
Android 9.0 işletim sistemi

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