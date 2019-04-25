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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı! İşte özellikleri

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Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı! İşte özellikleri

Çinli teknoloji üreticisi Oppo, yeni telefonlarını sahneye çıkardı; bu cihazlardan biri de Oppo Reno 10x Zoom oldu. Adından da anlaşılacağı üzere daha çok kamera tarafına odaklanan cihaz bakın hangi özelliklerle geliyor?

6.6 inç'lik büyük ekranıyla karşımıza çıkan Oppo Reno 10x Zoom, Full HD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekran kullanıyor; aynı zamanda ekranında çerçeve olmayan cihazın ön yüzündeki kamera da görünürde yok. Bunun sebebi ise Oppo'nun ön kamerayı telefonu gizleyen özel sürgülü sistemi... Selfie çekmek istediğinizde kamerayı açar açmaz mekanizma devreye giriyor ve ön kamera telefonun tepesinden ilgili bölmeden çıkıyor. Siz görüntünüzü çektikten sonra ise işiniz bittiğinde kamera kayboluyor. Böylece ekranın tamamı size kalıyor. Oppo Reno 10x Zoom'da olduğu gibi duyurulan diğer yeni Oppo Reno modelleri de benzer bir yapıya sahip.

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1080x2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Oppo Reno 10x Zoom, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alıyor. Grafik tarafına baktığımızda karşımıza Adreno 640 çıkıyor. Adından da anlaşılacağı üzere Oppo Reno 10x Zoom'nun en dikkat çeken özelliği kamerasında gizli. 10x hibrit zum yapabilen 13 MP çözünürlüğünde f/3.0 diyaframa sahip periskop kamera ile gelen telefon, 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kameraya sahip. Diğer yandan 9 MP çözünürlüğünde ve 120 derece geniş açı sunan ikinci kamera da beraberinde bulunuyor. 

Oppo Reno 10x Zoom tanıtıldı İşte özellikleri

Oppo Reno 10x Zoom'nun ön yüzündeki kamera da gayet başarılı. 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyaframda olan Oppo Reno 10x Zoom, 79,3 derece görüş açısına sahip. Ön kameranın gizlenmesi ve açılma süresi sadece 0.8 saniye sürüyor.

Oppo Reno 10x Zoom, iki farklı seçenekle geliyor: 6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama hafızası seçenekleri sunan cihaz, USB Type-C arabirimini kullanıyor; diğer yandan 3.5 mm kulaklık girişinin cihazda bulunmadığını da söylemeliyiz.

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VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefon, 4065 mAh bataryadan enerjisini alıyor. Cihazın bu sayede hem hızlı şarj olduğunu hem de uzun bir batarya ömrüne sahip olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Oppo Reno 10x Zoom'un fiyatı ise 799 eurodan başlayacak ve plan değişmezse Mayıs ayı içinde Avrupa pazarında tüketicilerle buluşacak. 

Boston Dynamics'in depoda yük taşıyan yeni robotuBoston Dynamics, "Handle" ismindeki yeni robotunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptı. Taşıma amaçlı üretilen robot sosyal medyada büyük ilgi gördü.Genel merkezi, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden, "Handle" ismindeki robotu tanıttı.
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