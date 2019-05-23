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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.05.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Oppo K3 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

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Oppo K3 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli telefon üreticisi Oppo, orta segmente konumlandırılan yeni telefonunu tanıttı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo K3, bakın ne gibi özelliklere sahip? 

Yakın zamanda Türkiye telefon pazarına da giren ve cihazlarıyla dikkatlerini üzerine çeken Oppo, yeni telefonlarını bir bir sahneye çıkarıyor. Şimdi de tasarımıyla amiral gemilerini aratmayan Oppo K3 tanıtıldı.

Snapdragon 710 işlemciden güç alan cihaz, 6/8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Saklanabilen ön kamerasıyla beraber ekran-kasa oranını üst seviyeye taşıyan Oppo K3, 6,5 inç boyutunda 2340 x 1080 piksel, Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Arka tarafta yer alan çift kameraların çözünürlüğü 16 Megapiksel ve 2 Megapiksel. Açılır özellikli ön kamera ise 16 Megapiksel. 

Android 9 Pie ile kutudan çıkan Oppo K3, 3765 mAh bataryadan besleniyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan cihazın Mor, yeşil ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunmakta. Telefonun fiyatlandırılmasına gelecek olursak 6 GB RAM'li versiyon 1.411 TL, 8 GB RAM'le gelen model ise 1.681 TL. Bu fiyatlara ülkemizde uygulanan vergilerin dahil olmadığını da belirtelim. 

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