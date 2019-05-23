Oppo K3 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
Çinli telefon üreticisi Oppo, orta segmente konumlandırılan yeni telefonunu tanıttı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Oppo K3, bakın ne gibi özelliklere sahip?
Yakın zamanda Türkiye telefon pazarına da giren ve cihazlarıyla dikkatlerini üzerine çeken Oppo, yeni telefonlarını bir bir sahneye çıkarıyor. Şimdi de tasarımıyla amiral gemilerini aratmayan Oppo K3 tanıtıldı.
Snapdragon 710 işlemciden güç alan cihaz, 6/8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Saklanabilen ön kamerasıyla beraber ekran-kasa oranını üst seviyeye taşıyan Oppo K3, 6,5 inç boyutunda 2340 x 1080 piksel, Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Arka tarafta yer alan çift kameraların çözünürlüğü 16 Megapiksel ve 2 Megapiksel. Açılır özellikli ön kamera ise 16 Megapiksel.
Android 9 Pie ile kutudan çıkan Oppo K3, 3765 mAh bataryadan besleniyor. Ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip olan cihazın Mor, yeşil ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunmakta. Telefonun fiyatlandırılmasına gelecek olursak 6 GB RAM'li versiyon 1.411 TL, 8 GB RAM'le gelen model ise 1.681 TL. Bu fiyatlara ülkemizde uygulanan vergilerin dahil olmadığını da belirtelim.
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