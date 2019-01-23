Oppo Find X2'nin muhtemel özellikleri belli oldu
Tanıtımının ardından oldukça ilgi çeken Oppo Find X, özellikle gizlenebilen kamerasıyla dikkat çekmişti. Oppo yeni çıkaracağı modelde ise 10x optik yakınlaştırma yapabilen bir kameranın bulunması bekleniyor. İşte Oppo Find X2'nin muhtemel özellikleri...
Oppo, geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Find X modeliyle adından sıklıkla söz ettirmişti. Farklı tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken telefonun yeni modeli merakla bekleniyor. Ortaya atılan iddiaya göre Find X2 adındaki yeni model, 10x optik yakınlaştırma yapılabilen kamera ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla gelecek.
Kamera tarafında ise Samsung'ta gördüğümüz değişken diyafram özelliği ile gelmesi beklenen telefon, bu özellik ile beraber el ile veya otomatik olarak diyafram değerleri arasında değişiklik yapabilecek.
Bir önceki modelde özellikle tasarım konusuna yoğunlaşan Oppo, Find X modelinde tasarım üzerinde birkaç ufak değişiklik yapıp donanım alanında kendini geliştirmesi bekleniyor. Yeni modelde karşımıza çıkması beklenen bir diğer özelliklerden biride gece modu olacak. Find X modelinde yer alan kızaklı kameradan vazgeçmesi beklenen şirketin yeni modelde ekrana gömülü kameraya yer vermesi bekleniyor.
SuperVOOC denilen hızlı şarj ile gelmesi beklenen cihaz, 3400 mAh bataryaya sahip bir telefonu yüzde 0'dan yüzde 100'e kadar 35 dakikada şarj edebilecek. Oppo Find X2 Haziran ayında kullanıcılarla buluşacak.
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