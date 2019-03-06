Oppo F11 Pro tanıtıldı! İşte merak edilen tüm özellikleri
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Çin'li şirket Oppo, pop-up kamerasıyla dikkat çeken Oppo F11 Pro modelini görücüye çıkardı.
Akıllı telefon piyasasında hatrı sayılır derecede yer edinen Oppo, geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Çin'li şirket şimdi de Oppo F11 Pro modelini duyurdu. Ekran-kasa oranının en üst seviyede tutulduğu telefonda kızaklı mekanizmaya sahip ön kamera yer alıyor. Bunun yanında 6.53 inç boyutundaki Full HD+ ekranla birlikte 90.9 ekran alanına ulaşılmış durumda.
Cihazın donanım tarafına gelecek olursak MediaTek’in Helio P70 işlemcisinden güç aldığını görüyoruz. Beraberinde 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleriyle gelen Oppo F11 Pro, 4000 mAh bataryaya sahip. 48 Megapiksel çözünürlüğünde ki ana kamerayla gelen telefonun 5 Megapiksel ikincil kamerası bulunuyor. Pop-up olarak anlandırılan kızaklı ön kameranın çözünürlüğü ise 16 Megapiksel.
Tüm bunların yanında Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan Oppo F11 Pro, ColorOS 6 arayüzüyle bizleri karşılıyor. Thunder Black ve Aurora Green adındaki iki farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Henüz yurt dışı fiyatının açıklanmadığını da belirtelim.
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