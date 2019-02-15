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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
15.02.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Oppo F11 Pro nasıl olacak? Görüntüleri internete düştü bile!

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Oppo F11 Pro nasıl olacak? Görüntüleri internete düştü bile!

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giren Çinli telefon üreticisi Oppo'nun yeni oyuncağı Oppo F11 Pro'nun görüntüleri internete sızdı. Bakın yeni telefon nasıl görünüyor, hangi özelliklerle geliyor?

Oppo F11 Pro'ya ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Çinli telefon üreticisi Oppo'nun bu yıla damga vurması beklenen yeni telefonu F11 Pro'nun arka yüzünde iki kamera bulunuyor. Pudra mavisi renkli modeliyle dikkat çeken telefonun arka yüzünde yer alan parmak izi okuyucusu, şirketin ekrana gömülü şekilde bu teknolojiyi kullanıcılarına sunmayacağını gösteriyor.

LCD panele sahip olması beklenen ve geniş bir ekran kullanan Oppo F11 Pro, Android Pie işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Telefonun birincil kamerasının 48 MP çözünürlüğünde olması beklenirken, Süper Gece Modu özelliği sayesinde ışığın yetersiz olduğu ortamda da oldukça iyi görüntüler elde edilebilecek. 

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Türkiye operasyonlarını da resmi olarak başlatmış durumda. Çinli akıllı telefon üreticisinin uygun fiyatlı olarak sunacağı orta segment akıllı telefonlar, amiral gemilerine servet ödemek istemeyen tüketicilerin fazlasıyla ilgisini çekebilir. Bu nedenle Oppo F11’in sahip olacağı özellikler ciddi şekilde merak ediliyor.

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