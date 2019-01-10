OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak
Geçtiğimiz yılın en popüler akıllı telefon modelleri arasında yer alan Find X modelini satışa sunan Çinli OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak.
Oppo'nun geçen yıl ses getiren telefonu Oppo Find X oldu. Cihaz, çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranının yanı sıra motorlu sistemle ortaya çıkan kameraları, VOOC şarj teknolojisi, 3 boyutlu yüz tarayıcısı gibi özellikleriyle dikkat çekmişti.
Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım
Türkiye’nin de dahil olduğu 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, 2019 yılındaki yatırım planlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. OPPO, akıllı telefon pazarında standartları yükseltme hedefiyle yeni dönemde Ar-Ge yatırımlarına öncelik vereceğini açıkladı.
OPPO'nun Kurucusu ve CEO'su Tony Chen’in verdiği bilgilere göre, OPPO 2019’da Ar-Ge harcamalarında yıllık yüzde 150 oranında artışla yaklaşık 1.43 milyar dolar yatırım yapacak. OPPO artan Ar-Ge sermayesi ile şirketin teknolojik yeteneklerini geliştirmeye odaklanacak. OPPO, akıllı telefon teknolojilerinin yanı sıra akıllı saatler ve akıllı ev teknolojileri de dahil olmak üzere bir dizi akıllı cihaz geliştirecek. OPPO bu çalışmalarında yapay zekayı kullanacak.
OPPO’nun 2019’daki yol haritasının en önemli başlıklarından birini 5G teknolojisi oluşturacak. 2015 yılından bu yana 5G teknolojisine yatırım yapan ve 5G ürünlerinin geliştirilmesine hız veren OPPO, Ekim 2018’de ilk 5G akıllı telefon bağlantısını gerçekleştirmeden önce Ağustos 2018'de 5G sinyal ve veri bağlantılarının birlikte çalışabilmesini sağladı. OPPO, 2019 yılında 5G akıllı telefonları tüketicilerle buluşturan ilk üretici olmayı hedefliyor.
5G döneminde yapay zeka teknolojisi
Chen, şunları söyledi: “Yapay zeka teknolojilerinin sağladığı faydalar 5G döneminde farklı bir boyut kazanacak. Gelecekte, akıllı telefonlar akıllı kişisel asistanlar olacak. OPPO bu hizmeti sağlama konusunda öncü bir rol üstlenecek. Üst düzey teknolojilere ve uygulamalara kaynak ayırarak yapay zekayı aktif olarak kullanacağız.”
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