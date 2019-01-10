OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak
GeriTeknoloji OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
10.01.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak

Geçtiğimiz yılın en popüler akıllı telefon modelleri arasında yer alan Find X modelini satışa sunan Çinli OPPO, Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım yapacak.

Oppo'nun geçen yıl ses getiren telefonu Oppo Find X oldu. Cihaz, çerçevesiz, çentiksiz tasarımı ve kavisli ekranının yanı sıra motorlu sistemle ortaya çıkan kameraları, VOOC şarj teknolojisi, 3 boyutlu yüz tarayıcısı gibi özellikleriyle dikkat çekmişti. 

Ar-Ge’ye 1.43 milyar dolar yatırım 

Türkiye’nin de dahil olduğu 35 ülkede operasyonu bulunan OPPO, 2019 yılındaki yatırım planlarıyla ilgili bilgiler paylaştı. OPPO, akıllı telefon pazarında standartları yükseltme hedefiyle yeni dönemde Ar-Ge yatırımlarına öncelik vereceğini açıkladı. 

OPPO'nun Kurucusu ve CEO'su Tony Chen’in verdiği bilgilere göre, OPPO 2019’da Ar-Ge harcamalarında yıllık yüzde 150 oranında artışla yaklaşık 1.43 milyar dolar yatırım yapacak. OPPO artan Ar-Ge sermayesi ile şirketin teknolojik yeteneklerini geliştirmeye odaklanacak. OPPO, akıllı telefon teknolojilerinin yanı sıra akıllı saatler ve akıllı ev teknolojileri de dahil olmak üzere bir dizi akıllı cihaz geliştirecek. OPPO bu çalışmalarında yapay zekayı kullanacak. 

OPPO’nun 2019’daki yol haritasının en önemli başlıklarından birini 5G teknolojisi oluşturacak. 2015 yılından bu yana 5G teknolojisine yatırım yapan ve 5G ürünlerinin geliştirilmesine hız veren OPPO, Ekim 2018’de ilk 5G akıllı telefon bağlantısını gerçekleştirmeden önce Ağustos 2018'de 5G sinyal ve veri bağlantılarının birlikte çalışabilmesini sağladı. OPPO, 2019 yılında 5G akıllı telefonları tüketicilerle buluşturan ilk üretici olmayı hedefliyor. 

5G döneminde yapay zeka teknolojisi 

Chen, şunları söyledi: “Yapay zeka teknolojilerinin sağladığı faydalar 5G döneminde farklı bir boyut kazanacak. Gelecekte, akıllı telefonlar akıllı kişisel asistanlar olacak. OPPO bu hizmeti sağlama konusunda öncü bir rol üstlenecek. Üst düzey teknolojilere ve uygulamalara kaynak ayırarak yapay zekayı aktif olarak kullanacağız.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?