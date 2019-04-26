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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.04.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Oppo A9 resmen geldi! Hem çift arka kamera var hem de...

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Oppo A9 resmen geldi! Hem çift arka kamera var hem de...

Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo, yeni ürünlerini birbiri ardına sunmaya devam ediyor. Son olarak Oppo Reno serisi telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, bu kez sürpriz bir şekilde Oppo A9'u kullanıcılarının karşısına çıkardı. Peki Oppo A9 hangi özelliklerle geliyor?

Oppo A9, Reno serisinin ardından sessiz sedasız duyuruldu. 30 Nisan'da satışa sunulması beklenen ve 265 dolarlık fiyat etiketiyle kullanıcılarının karşısına çıkacak olan cihaz, 6.53 inç'lik Full HD+ ekranıyla geliyor ve bu sayede 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 cam teknolojisi sayesinde ekranı darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda olan Oppo A9; yeşil, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renkte kasaya sahip.

İşlemci tarafına geldiğimizde bizi MediaTek'in Helio P70 işlemcisi karşılıyor. 6 GB RAM ile yüksek performansta çalışan Oppo A9'un arka yüzünde yapay zeka teknolojisini kullanan 16 MP çözünürlüğünde sensör ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Yani iki kameralı bir telefondan söz ediyoruz. Çift tonlu LED flaş desteğine de sahip olan Oppo A9'un ön yüzünde de yine yapay zeka teknolojisini destekleyen 16 MP kamera bulunuyor. 

Oppo A9 resmen geldi Hem çift arka kamera var hem de...

Oppo Reno tanıtıldı İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı
Oppo Reno tanıtıldı! İşte özellikleri ve şaşırtan fiyatı

Oyunculara da hitap eden Oppo A9, GameBoost 2.0 oyun hızlandırma motoruna sahip. Böylece en yeni oyunları, yüksek performansta oynamak mümkün. 4020 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak çıkıyor. Color OS 6 arayüzünü kullanan telefonda şirketin sesli asistanı Breeno'da bulunuyor ve aktif şekilde kullanılabiliyor.

Türkiye’ye çok uzak telefon: ZTE Axon 10 Pro 5GZTE, 5G teknolojisini destekleyen yeni telefonu Mobil Dünya Kongresi’nde dünyaya duyurdu. Ancak sadece 3 ülkede satışa çıkacak!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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