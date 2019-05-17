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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.05.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Operatörlerin gelirleri de yatırımları da yüzde 15 arttı

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Operatörlerin gelirleri de yatırımları da yüzde 15 arttı

Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri geçen yılın sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artarak 59 milyar lirayı bulurken, aynı dönemde bu alandaki yatırımların tutarı yüzde 15,3 artışla 9,4 milyar lirayı aştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu pazar verilerinden yapılan derlemeye göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 99 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil, toplam 80 milyon 117 bin 999 mobil abone bulunuyor.

M2M ve 0-9 yaş nüfus hariç mobil penetrasyon oranı yüzde 111,9 olarak gerçekleşti.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeci sayısı 448, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 795 oldu.

Yatırımlar artıyor

Elektronik haberleşme sektöründe 2015, 4,5G yetkilendirmelerinin de etkisiyle mobil yatırımlar bakımından yaklaşık 14,7 milyar lirayla en fazla yatırım yapılan yıl oldu. Söz konusu yılda 4,5G ihale bedellerinin de yansımasıyla Turkcell'in yatırımları yüzde 398, Vodafone'un yatırımları yüzde 308,6 ve Avea'nın yatırımları yüzde 425,8 arttı.

Sektörde 2017'de 8 milyar 154 milyon 243 bin 170 lira yatırım yapan Türk Telekom ve mobil şebeke ile diğer işletmeciler, geçen yıl ise yüzde 15,3 artışla 9 milyar 404 milyon 700 bin 39 liralık yatırıma imza attı. 

Geçen yıl yapılan yatırımlara şirketler bazında bakıldığında, yıllık olarak Türk Telekom'un yatırım tutarının yüzde 5,6, Turkcell'in yüzde 15,4, Vodafone'un yüzde 12,4 ve TT Mobil'in yatırım tutarının yüzde 31 arttığı görüldü.

Gelirler de arttı

Elektronik haberleşme sektörünün gelirleri de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 51 milyar 147 milyon 72 bin 312 liradan 59 milyar 30 milyon 372 bin 453 liraya yükseldi.

Geçen yıl toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 24'ünü Turkcell, yüzde 21,9'unu Vodafone, yüzde 17,6'sını Türk Telekom, yüzde 12,8'ini TT Mobil ve yüzde 23,7'sini diğer işletmeciler elde etti.

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