Opera'dan Android için web tarayıcı: Opera Touch
Popüler internet tarayıcılarından birisi olan Opera, Android platformu için tasarladıkları yeni tarayıcı Opera Touch'ı tanıttı. İşte Opera Touch'ın sunduğu özellikler...
Geçtiğimiz günlerde sunduğu VPN hizmetinin kapanmasıyla gündeme gelen Opera, Android için yeni bir tarayıcı olacak olan Opera Touch'ı tanıttı. Hem akıllı telefon üzerinden hem de masaüstü üzerinden erişilebilecek olan Opera Touch, çok kolay bir kullanım sağlıyor. Masaüstü sürümüne geçiş yapmak içinse telefonunuzun kamerası yardımıyla masaüstünde yer alan Opera uygulamasındaki QR kodu okutmanız gerekiyor. Böylelikle Opera Touch'ın masaüstü sürümünü de kullanabilirsiniz.
Uygulama açılır açılmaz sizi bir arama motoru bekliyor. Anlayacağınız uygulama size direkt olarak arama yapmanızı sağlıyor. Bünyesinde sesli arama, QR kod tarayıcı ve FAB adı verilen bir buton bulunuyor. Uygulamanın orta-alt bölgesinde yer alan FAB butonu sayesinde açtığınız sekmeler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Yalnız, bu özellik şimdilik sadece Android cihazlar için aktif durumda. Önümüzdeki günlerde de bu özelliğin iOS cihazlara gelmesi bekleniyor.
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