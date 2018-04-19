Opera VPN nedir? Kapanıyor mu?
Türkiye'de yasak olan sitelere giriş yapmak isteyen iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılan Opera VPN kapanıyor. Peki, platformun ücretli servisine ne olacak?
Opera VPN 30 Nisan tarihi itibariyle artık kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. Bununla beraber kullanıcıların yasak sitelere giriş yaptığı Opera VPN hizmetinin ücretli platformu Opera VPN Gold da kapanacak. Ek bilgi olarak, Opera VPN Gold'a sahip olmak isteyen kullanıcılar, bunun için yıllık bir ücret ödüyordu.
Opera VPN Gold kullanıcıları bu durumda mağdur. Bundan ötürü Opera VPN, Gold kullanıcılarına 28 bölge ve 5 cihaz içeren SurfEasy Ultra paketini sunacak. Bu durumla alakalı bilgilendirmeler mail yoluyla kullanıcılara ulaşacak. Son olarak Opera'nın VPN hizmetini neden kapattığı bilinmiyor.
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