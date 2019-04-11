'Önümüzdeki 10 yıl, akıllı telefon pazarının lideri kalacağız'
Akıllı telefon piyasasında Çinli üreticilerin hızla arttığı bu dönemde rekabet kızışıyor. Samsung CEO'su Dj Koh şirketin geleceği hakkında açıklamalar yaptığı röportajda önümüzdeki 10 yıl boyunca akıllı telefon piyasasının lideri olacaklarını açıkladı.
Akıllı telefon pazarında dünya genelinde genel bir durgunluk olduğu su götürmez bir gerçek. Samsung ise söz konusu durumdan etkilenmeyerek önümüzdeki 10 yıl içinde bu piyasanın lideri olacağını düşünüyor.
Samsung Ceo'su DJ Koh Fransa’nın Le Figaro gazetesi ile bir röportaj gerçekleştirdi. Şirketin geleceği hakkında konuşan Koh, "Samsung, 10 yıl boyunca akıllı telefon pazarında lider oldu ve yeni mobil deneyimler geliştirmeye ve hayal etmeye devam ederek önümüzdeki 10 yıl boyunca aynı kalacak." ifadelerini kullandı.
Şubat ayında tanıtılan Galaxy Fold hakkında açıklamalarda bulunan Dj Koh, daha büyük ve kolay taşınabilir ekrana ihtiyaç duyan kullanıcıların ilerleyen dönemde katlanabilir telefonlara geçiş yapacağından emin.
Bununla beraber "5G veya AI gibi yeni teknolojiler ve katlanan akıllı telefonlar gibi yeni tasarım biçimleri gerçekten düşündüğümüzden daha hızlı ortaya çıkıyor." dedi.
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