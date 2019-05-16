OnePlus 7 Pro'nun kamerası tam 22 kilo ağırlığı taşıyabiliyor!
Çinli şirket OnePlus, merakla beklenen OnePlus 7 Pro modelini duyurdu. Cihazın en dikkat çeken noktalarından olan açılır kamera hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.
OnePlus 7 ailesi bir süredir sızıntılarla gündeme geliyordu. Çinli şirket merakla beklenen seriyi sonunda gün yüzüne çıkardı. Ailenin en güçlü üyelerinden olan 7 Pro, açılır ön kamerasıyla dikkat çekiyor.
Saklanabilen kameranın bazı sorunlar doğurabileceği düşünülse de OnePlus bu konuda oldukça iddialı. Şirket tarafından paylaşılan bir videoda OnePlus 7 Pro'nun ön kamerasına dayanıklılık testi uygulandı. 22 kilogram ağırlığındaki bir beton 7 Pro modelinin ön kamerasına bağlandı ve cihaz oldukça başarılı bir sonuç verdi.
Aynı zamanda pop-up kameranın açma kapama işlemine 300.000 kez dayanabildiği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Oppo'da saklanabilen kameraya sahip modelini piyasaya sürmüştü. Oppo Reno'da yer alan açılır kameranın ise 200.000'den fazla kez başarıyla kullanılabildiği söyleniyor.
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