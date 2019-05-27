OnePlus 7 Pro'nun açılır kamerası "yok artık" dedirtti
Çinli telefon üreticisi OnePlus, son dönemde çıkardığı cihazlarla adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus 7 Pro'nun en dikkat çeken özelliği ise açılır ön kamerası. Bu sistem kullanıcılar tarafından oldukça beğenilse de pek çok kişi sağlamlığı konusunda kuşku duyuyor.
OnePlus'ın yeni amiral telefonu OnePlus 7 Pro, geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Çinli şirketin söz konusu cihazda en güvendiği özellik olan açılır ön kamera sistemi çok konuşuldu. Öyle ki OnePlus, bu kameranın 22 kilogram ağırlığı tek başına taşıyabildiğini dile getiriyor. Kullanıcılar ise açılır ön kamera için halen şüpheci.
Bununla beraber Rushil Eric Andrews isimli bir Twitter kullanıcısı OnePlus 7 Pro'nun ön kamerasını test ettiği bir video paylaştı. Cihazın açılır ön kamerasıyla bir şişenin kapağını açmaya çalışan adam, başarılı bir sonuç elde etti. Testin sonunda OnePlus 7 Pro herhangi bir hasar almadı.
Bu video ile beraber kullanıcıların açılır ön kamera hakkındaki şüpheleri bir nebzede olsa kalkmış gibi.
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