OnePlus 7 Pro işte bu özelliklerle geliyor!
Uzun bir süredir sızıntılarla gündeme gelen OnePlus 7 serisi telefonlar hakkında yeni detaylar internete sızmaya devam ediyor. Şimdi de OnePlus 7 Pro'yla ilgili bazı özellikler ortaya çıktı.
Yüksek donanıma sahip cihazlarını uygun fiyata sunmasıyla beraber adından sıkça söz ettiren OnePlus, merakla beklenen OnePlus 7 için hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli şirket serinin üst seviye modeli OnePlus 7 Pro ile beraber tekrar gündeme geldi.
Kavisli bir ekrana sahip olan OnePlus 7 Pro, 6.67 inç Super Optic ekranla gelecek. Çentiksiz tasarım anlayışını benimseyen şirket bununla beraber ekran-kasa oranını en üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.
Cihazın kamera tarafına bakacak olursak üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Çözünürlükleri ise megapiksel, 16 megapiksel ve 8 megapiksel şeklinde. Telefonun ön tarafında yer alan kameranın çözünürlüğü hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak kızaklı bir sisteme sahip olacağı ortaya çıkan fotoğrafta açıkça görülmekte. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın ne zaman tanıtılacağı ise merak konusu.
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