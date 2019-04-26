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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTeknoloji OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı, fiyatı belli oldu
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.04.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı, fiyatı belli oldu

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OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı, fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus'ın en yeni oyuncağı OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı nihayet belli oldu. 14 Mayıs'ta satışa sunulması beklenen yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?

OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı; Mayıs ayı ortasında kullanıcılarla buluşacak olan cihaz, iki farklı modelde kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama kapasitesine sahip olan başlangıç modelinin yanı sıra kullanıcılar; 12 GB RAM + 256 GB depolama kapasiteli modeli tercih edebiliyor. Özelliklerine bakıldığında iki modelin birbirinden donanım seviyesi olarak hayli farklı olduğu dikkat çekiyor. 12 GB RAM'in bulunduğu telefon sayısının da oldukça az olduğunun altını çizmek gerekiyor. 

En üst seviye OnePlus 7 Pro'nun beklenen satış fiyatı ise 819 euro olacak. 8 GB RAM'li ara modeli tercih edenlerin ödeyeceği rakam ise 749 euro. Yani şirket, bu telefonuyla hem orta hem de üst seviye telefon alıcılarına hitap edecek. Cihazın en düşük modelinin fiyatı ise 700 euro seviyelerinde bulunuyor. 

OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı, fiyatı belli oldu

Özellikleri henüz netleşmeyen OnePlus 7 Pro, QHD+ ekranla geliyor. 90 Hz ekran tazeleme hızıyla öne çıkan cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kameraya geldiğimizde ise artık bazı telefonlarda görmeye başladığımız telefonun içine gizlenen ön kamera sistemine sahip. 

OnePlus 7 için geri sayım başladı İşte özellikleri
OnePlus 7 için geri sayım başladı! İşte özellikleri

Yani selfie çekeceğiniz zaman kamera telefonun üst kısmından çıkıyor; kullanmadığınızda ise tepedeki bölmeye gizleniyor. Böylece kullanılmadığında kamerayı hiç görmüyorsunuz ve ekranın tamamı size kalıyor. 

İğne deliğinden iplik geçiren robotla tanışınİspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) akıllı robotlar göz doldurdu.NUWA Robotics adlı şirketin yetişkinlere ve çocuklara yardım konseptiyle ürettiği robotlar iğne deliğinden iplik geçirebiliyor. Herhangi bir objeyi tutup taşıyabiliyor.
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