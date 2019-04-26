OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı, fiyatı belli oldu
Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus'ın en yeni oyuncağı OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı nihayet belli oldu. 14 Mayıs'ta satışa sunulması beklenen yeni telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
OnePlus 7 Pro için geri sayım başladı; Mayıs ayı ortasında kullanıcılarla buluşacak olan cihaz, iki farklı modelde kullanıcıların karşısına çıkacak. 6 GB RAM + 128 GB depolama kapasitesine sahip olan başlangıç modelinin yanı sıra kullanıcılar; 12 GB RAM + 256 GB depolama kapasiteli modeli tercih edebiliyor. Özelliklerine bakıldığında iki modelin birbirinden donanım seviyesi olarak hayli farklı olduğu dikkat çekiyor. 12 GB RAM'in bulunduğu telefon sayısının da oldukça az olduğunun altını çizmek gerekiyor.
En üst seviye OnePlus 7 Pro'nun beklenen satış fiyatı ise 819 euro olacak. 8 GB RAM'li ara modeli tercih edenlerin ödeyeceği rakam ise 749 euro. Yani şirket, bu telefonuyla hem orta hem de üst seviye telefon alıcılarına hitap edecek. Cihazın en düşük modelinin fiyatı ise 700 euro seviyelerinde bulunuyor.
Özellikleri henüz netleşmeyen OnePlus 7 Pro, QHD+ ekranla geliyor. 90 Hz ekran tazeleme hızıyla öne çıkan cihazın arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ön kameraya geldiğimizde ise artık bazı telefonlarda görmeye başladığımız telefonun içine gizlenen ön kamera sistemine sahip.
Yani selfie çekeceğiniz zaman kamera telefonun üst kısmından çıkıyor; kullanmadığınızda ise tepedeki bölmeye gizleniyor. Böylece kullanılmadığında kamerayı hiç görmüyorsunuz ve ekranın tamamı size kalıyor.
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