OnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriOnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu
GeriTeknoloji OnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
06.05.2019 - 08:51, Son Güncelleme:

OnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yeni amiral telefonu OnePlus 7 Pro'nun fiyatı internete sızdı. İşte Çinlilerin büyük umutlar bağladığı telefonun şaşırtan fiyatı...

Yüksek donanıma sahip cihazlarını uygun fiyata sunmasıyla beraber adından sıkça söz ettiren OnePlus, merakla beklenen OnePlus 7 için hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli şirket serinin üst seviye modeli OnePlus 7 Pro ile beraber tekrar gündeme geldi.

Kavisli bir ekrana sahip olan OnePlus 7 Pro, 6.67 inç Super Optic ekranla gelecek. Çentiksiz tasarım anlayışını benimseyen şirket bununla beraber ekran-kasa oranını en üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.

Cihazın kamera tarafına bakacak olursak üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. 6.2 inç ve 6.64 inç büyüklüğünde iki farklı ekranla gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 855 işlemci, 6/8/10/12 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB dahili depolama yer alacak.

14 Mayıs'ta ortaya çıkması beklenen OnePlus 7 Pro'nun fiyatı ise şöyle: OnePlus 7 Pro fiyatı 6/128 GB için 725 dolar, 8/256 GB için 770 dolar ve 12/256 GB içinse 845 dolar.

Apple AirPods’a 59 dolarlık rakip geldiİsviçre merkezli bir teknoloji markası, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklarıyla Mobil Dünya Kongresi’nde yerini aldı. İnceledik! Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?