OnePlus 7 Pro fiyatı belli oldu
Çinli teknoloji üreticisi OnePlus'ın yeni amiral telefonu OnePlus 7 Pro'nun fiyatı internete sızdı. İşte Çinlilerin büyük umutlar bağladığı telefonun şaşırtan fiyatı...
Yüksek donanıma sahip cihazlarını uygun fiyata sunmasıyla beraber adından sıkça söz ettiren OnePlus, merakla beklenen OnePlus 7 için hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli şirket serinin üst seviye modeli OnePlus 7 Pro ile beraber tekrar gündeme geldi.
Kavisli bir ekrana sahip olan OnePlus 7 Pro, 6.67 inç Super Optic ekranla gelecek. Çentiksiz tasarım anlayışını benimseyen şirket bununla beraber ekran-kasa oranını en üst seviyeye taşıyor. Aynı zamanda Snapdragon 855 işlemciden güç alacak telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor.
Cihazın kamera tarafına bakacak olursak üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. 6.2 inç ve 6.64 inç büyüklüğünde iki farklı ekranla gelecek olan akıllı telefonda Snapdragon 855 işlemci, 6/8/10/12 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB dahili depolama yer alacak.
14 Mayıs'ta ortaya çıkması beklenen OnePlus 7 Pro'nun fiyatı ise şöyle: OnePlus 7 Pro fiyatı 6/128 GB için 725 dolar, 8/256 GB için 770 dolar ve 12/256 GB içinse 845 dolar.
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