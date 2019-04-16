OnePlus 7 için geri sayım başladı! İşte özellikleri
Uzun bir süredir sızıntılarla gündeme gelen OnePlus 7'nin çıkış tarihi sonunda belli oldu.
Merakla beklenen OnePlus 7 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve OnePlus 7 Pro 5G olmak üzere üç model tanıtacak olan şirket, yeni amiral gemilerini 14 Mayıs tarihinde sahneye çıkaracak.
OnePlus, yüksek donanıma sahip cihazlarını uygun fiyata sunmasıyla beraber adından sıkça söz ettirmişti. Çinli şirket şimdi de kızaklı kameraya sahip OnePlus 7 modeli için hareket geçti. Yeni modeli rakiplerinden ayıran en önemli detay ise herhangi bir çentiğe sahip olmaması.
Ekran kasa oranı konusunda oldukça iddialı olan cihaz, kızaklı kamera sistemi ile beraber alışılmışın dışında bir tasarıma sahip. Ön kameranın saklanmış olmasıyla beraber incelen üst çerçevenin hemen altında ahizeye yer verilmiş durumda. Kızaklı ön kameranın ise lazer odaklama sistemine sahip olacağı söyleniyor.
Donanım özelliklerine gelecek olursak Snapdragon 855 işlemciden güç alan OnePlus 7, 8 GB RAM 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM 512 GB depolama ile bizleri karşılıyor. Bununla beraber 4.150 mAh ile gelen cihaz kablosuz şarj desteğine sahip olacak.
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