OnePlus 6T model telefonlarda batarya sorunu ortaya çıktı
Çinli telefon üreticilerinden biri olan OnePlus'ın öne çıkan cihazlarından OnePlus 6T'de kullanıcıların canını sıkacak bir hata ortaya çıktı. Telefonların bataryasının çok hızlı tükenmeye başlaması kafaları karıştırdı.
OnePlus 6T kullanıcıları şu sıra batarya problemi nedeniyle isyanda. Telefonu ilk aldıklarında sorun yaşamayan kullanıcıların telefonlarına gelen her güncelleme ile birlikte bataryalarının durumunun daha kötüye gittiğini fark etmeleri uzun sürmedi. Kasım ayında satışa sunulan bu cihazlar üst seviye segmente hitap ediyor; diğer yandan yaşanan bu teknik sorun hiç de azımsanacak gibi değil; zira OnePlus 6T modellerinin pek çoğunda batarya problemi ortaya çıkmış durumda.
Reddit'te konuyla ilgili tepkilerini dile getiren kullanıcılardan biri, telefon bataryasının yüzde 80 doluyken aniden düşmeye başlamasına anlam veremediğini ve pilin bir anda yüzde 50'nin altına indiğini kaydediyor. Daha da önemlisi, kullanıcı o sırada telefonuna bakmıyor bile. Yani ne bir uygulama çalışıyor ne de bataryayı kullanabilecek bir işlem söz konusu.
Kullanıcının yazdığı bu yorumun altına benzer sorunu yaşadığını dile getiren onlarca kullanıcı yanıt verince olayın büyüklüğü de ortaya çıkmış oluyor.
OnePlus, sorunla ilgili henüz bir güncelleme yayınlamış değil; ancak uzmanlar kullanıcıların telefonlarını fabrika ayarlarına döndürülmesinden öte bir seçenek sunmuyor.
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