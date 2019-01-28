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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
28.01.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

OnePlus 6T model telefonlarda batarya sorunu ortaya çıktı

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OnePlus 6T model telefonlarda batarya sorunu ortaya çıktı

Çinli telefon üreticilerinden biri olan OnePlus'ın öne çıkan cihazlarından OnePlus 6T'de kullanıcıların canını sıkacak bir hata ortaya çıktı. Telefonların bataryasının çok hızlı tükenmeye başlaması kafaları karıştırdı.

OnePlus 6T kullanıcıları şu sıra batarya problemi nedeniyle isyanda. Telefonu ilk aldıklarında sorun yaşamayan kullanıcıların telefonlarına gelen her güncelleme ile birlikte bataryalarının durumunun daha kötüye gittiğini fark etmeleri uzun sürmedi. Kasım ayında satışa sunulan bu cihazlar üst seviye segmente hitap ediyor; diğer yandan yaşanan bu teknik sorun hiç de azımsanacak gibi değil; zira OnePlus 6T modellerinin pek çoğunda batarya problemi ortaya çıkmış durumda.

Reddit'te konuyla ilgili tepkilerini dile getiren kullanıcılardan biri, telefon bataryasının yüzde 80 doluyken aniden düşmeye başlamasına anlam veremediğini ve pilin bir anda yüzde 50'nin altına indiğini kaydediyor. Daha da önemlisi, kullanıcı o sırada telefonuna bakmıyor bile. Yani ne bir uygulama çalışıyor ne de bataryayı kullanabilecek bir işlem söz konusu.

Kullanıcının yazdığı bu yorumun altına benzer sorunu yaşadığını dile getiren onlarca kullanıcı yanıt verince olayın büyüklüğü de ortaya çıkmış oluyor. 

OnePlus, sorunla ilgili henüz bir güncelleme yayınlamış değil; ancak uzmanlar kullanıcıların telefonlarını fabrika ayarlarına döndürülmesinden öte bir seçenek sunmuyor. 

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