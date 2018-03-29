OnePlus 6'nın yeni görüntüsü yayınlandı!

OnePlus diğer modellerinin aksine bu modelinin arka tarafında daha önce görülmemiş bir tasarım kullanmış. Daha önce ortaya çıkan görsel ile bu görselin arasında oldukça büyük fark bulunuyor. Daha önce sızdırılan görselde telefonun arka yüzeyi oldukça parlaktı. Ancak bu iki görselden birinin sahte olduğunu göstermiyor. Çünkü diğer tüm detaylar aynı şekilde duruyor.

Cihazın tasarımının yanında arka tarafta bulunan bir parmak izi tarayıcısı ve çift objektiften oluşan kamera düzeneği de görülüyor. OnePlus 6'da USB Type-C ve 3.5mm'lik kulaklık giriş yeri de bulunuyor. Cihazın işlemcisinin ise Snapdragon 845 olması bekleniyor. OnePlus 6, Haziran ayında düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.