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    OnePlus 6'nın yeni görüntüsü yayınlandı!

    Hürriyet Haber
    29.03.2018 - 08:28 | Son Güncelleme:

    Son zamanlarda sızıntılar ile karşımıza çıkan OnePlus 6'nın bugün yeni bir görseli daha ortaya çıktı. Görselde cihazın metal arka yüzeyi ve USB Type-C girişi görünüyor.

    OnePlus diğer modellerinin aksine bu modelinin arka tarafında daha önce görülmemiş bir tasarım kullanmış. Daha önce ortaya çıkan görsel ile bu görselin arasında oldukça büyük fark bulunuyor. Daha önce sızdırılan görselde telefonun arka yüzeyi oldukça parlaktı. Ancak bu iki görselden birinin sahte olduğunu göstermiyor. Çünkü diğer tüm detaylar aynı şekilde duruyor.

    OnePlus 6nın yeni görüntüsü yayınlandı

    Cihazın tasarımının yanında arka tarafta bulunan bir parmak izi tarayıcısı ve çift objektiften oluşan kamera düzeneği de görülüyor. OnePlus 6'da USB Type-C ve 3.5mm'lik kulaklık giriş yeri de bulunuyor. Cihazın işlemcisinin ise Snapdragon 845 olması bekleniyor. OnePlus 6, Haziran ayında düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.

    Etiketler: Görseli , Sızdırıldı , Özellikleri , Tanıtım tarihi , Fiyatı
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