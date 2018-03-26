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    OnePlus 6'nın özellikleri ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme:

    Oppo’nun dünyaya açılan markası olarak bilinen OnePlus Çinlilerin en güçlü kozlarından birisi olarak dikkat çekiyor. Amiral gemi katili sıfatıyla bilinen OnePlus yeni modeliyle de oldukça iddialı geliyor.

    6.28 inç büyüklüğündeki 2280x1080p AMOLED ekran ise Oppo R15 modelini akıllara getiriyor. Şu ana kadar benzer tasarımları kullanan her iki marka, büyük ihtimalle OnePlus 6 modelinde de tıpkı Oppo R15 modellerinde olduğu gibi çentikli bir ekrana yer verecek.

    OnePlus 6, diğer birçok rakibi gibi piyasanın en güçlü işlemcisi Snapdragon 845’ten gücünü alıyor. Bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığını görülen modelde OnePlus 5T ile benzer bir kamera ikilisi bulunuyor.

    16 Megapiksel ve 20 Megapiksel çözünürlüğünde iki kameranın bulunacağı modelde her iki kamerada f/1.7 diyafram açıklığına sahip olacak. Ön tarafta ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığında bir kamera yer alacak.

    Parmak izi sensörü ve yüz tanıma özellikleri hakkında ise henüz yeni bir bilgi bulunmuyor. 3450 mAh bataryanın kullanılacağı modelde Android 8.1 Oreo işletim sistemi kullanılacak. Son olarak OnePlus 6’nın 749 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmasının beklendiğini de söyleyelim.

    Etiketler: telefon , çin
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