OnePlus 6'nın özellikleri işte böyle olacak!

Lau gönderisine, firmanın her bir ürün için şu tek soruyu sorduğunu söyleyerek başlıyor: "Mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini nasıl yaratabiliriz?" Bunu yaparken firma, kullanıcıların bir cep telefonu alırken en çok neye dikkat ettiğini de keşfetmeye çalışıyor. OnePlus, çeşitli ölçütler kullanarak kullanıcılarının en çok "esnek, hafif ve hızlı bir deneyim" istediğini öğrenmiş.

Lau, akıllı cep telefonlarının yıllar içerisinde daha güçlü hale gelmesine rağmen o kadar da akıllı hale gelmediğini, çoğunlukla sosyal medya, bloatware ve rahatsız edici bildirimlerle dolu bir durumda olduklarını belirtiyor. Söylediğine göre OnePlus, bu sorunları sıradaki cep telefonunda çözmüş.

Lau, OnePlus 6'nın Qualcomm Snapdragon 845 işlemci, 8GB'ye kadar RAM ve 256GB depolama ile geleceğini doğruladı. Ürün ayrıca "hızlı, stabil ve efektif" bir deneyim sunacak şekilde yazılım optimizasyonları içerecek.

chip.com.tr'nin haberine göre Lau, gönderisini çıtayı bu derece yükseltme konusunda ne kadar heyecanlı olduğunu söyleyerek bitiriyor. Çıkış tarihi doğrulanmasa da cihaz, bir bilgi sızıntısına göre bu ay sonu çıkabilir.