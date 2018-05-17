OnePlus 6 resmen duyuruldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
17.05.2018 - 06:39, Son Güncelleme:

OnePlus 6 resmen duyuruldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

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OnePlus 6 resmen duyuruldu! İşte tüm özellikleri ve fiyatı

One Plus 6 sessiz sedasız tüm dünyaya duyuruldu. İlk telefonunu 6 yıl önce sahneye çıkaran Çinli teknoloji devinin telefonları genel olarak yüksek fiyatlı amiral telefonlara performansıyla kafa tuttuğu için 'amiral telefon katili' olarak da anıldı. Peki OnePlus 6 nasıl bir telefon oldu? İşte tüm özellikleri...

OnePlus 6, Google Asistan entegrasyonuyla müziği kapatıp tekrar başlatabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından olan şarj konusuna da, bu cihazla son verilmiş diyebiliriz. USB Tip-C’yi destekleyen hızlı şarj cihazı sayesinde, 10 dakikalık şarj ile telefonunuzu 5 saate kadar kullanabileceksiniz. OnePlus 6’da kamera tarafında yapay zekanın gücünden faydalanıyor. Cihazın 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası portre modu için yapay zekadan faydalanıyor.

Ayrıca, şirket ön kamera ile telefonun kilidinin 0,4 saniye gibi bir süredeaçılabileceğini belirtiyor. Tabi, isteyen kullanıcılar arka kısımda yer alan parmak izi okuyucuyu kullanmaya devam edebilirler. Oneplus6, OnePlusX’den bu yana ilk defa arka tarafında cam panel olan bir telefon üretti. Gorilla Glass 5’ten yapılmış olan tabaka, diğer telefonlarda olduğu gibi parmak izlerini tutmadığını iddia ediyor. 

OnePlus 6 resmen duyuruldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı


OnePlus 6’da, 3300 mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor. Kullanıcılara hızlı şarj imkanı ( 4A / 5V ) sunulurken, cihazın cam arka yüzeyine rağmen kablosuz şarj desteği bulunmuyor.

6 GB RAM / 64 GB depolama alanı sunan model 519 Euro, 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı sunan model 569 Euro ve son olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunan model ise 619 Euro fiyat etiketine sahip.

OnePlus 6 resmen duyuruldu İşte tüm özellikleri ve fiyatı


Londra’da gerçekleşen tanıtımdan gelen diğer bilgilere göre OnePlus 6, 21 Mayıs’dan itibaren pop-up mağazalarında ve şirketin resmi ortağı olan Amazon’da satışa çıkacak.

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