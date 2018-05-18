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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.05.2018 - 07:13, Son Güncelleme:

OnePlus 6 mı Samsung Galaxy S9 mu?

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OnePlus 6 mı Samsung Galaxy S9 mu?

Galaxy S9, sayısız işlevi ve yüksek performansıyla 2018'in amiral gemileri arasındaki birinciliğinin keyfini sürüyor. Ancak yeni bir telefon, Galaxy S9 ile rekabete girmek üzere. Bu telefonun adı, OnePlus 6.

Yeni tanıtılan OnePlus 6, tamamen ekrandan oluşan tasarımı ve performans geliştirmeleriyle dikkat çekerken yapılan bazı değişiklikler, onu Galaxy S9 karşısında geriye düşürebilir.

İki telefonu ekran teknolojisi, işlem gücü gibi alanlarda karşılaştırdık. OnePlus 6'nın size göre olup olmadığına karar vermek için kapsamlı incelememizi beklemenizi tavsiye ediyoruz. Ancak bu karşılaştırma da fikrinizin oluşmasında yardımcı olabilir.

Tasarım

İki telefon da metal çerçeveli ve geri kalanı tamamen camla kaplı bir tasarıma sahipler. Alt taraftaki kulaklık girişi, arka yüzdeki parmak izi tarayıcısıyla iki cihazın tasarımı birbirine benziyor.

OnePlus 6, 6,28 inç'lik ekranıyla Samsung'un 5,8 inç'lik telefonundan belirgin biçimde daha büyük.

OnePlus 6 mı Samsung Galaxy S9 mu

Ekran

OnePlus, 6,28 inç'lik Full HD AMOLED ekranla geliyor. Ekran- gövde oranı, çentik sayesinde yüzde 84'e ulaşıyor. 5,8 inç'lik Super AMOLED ekranla gelen Galaxy S9'un çözünürlüğü, 2.960 x 1.440. Galaxy S9'un çentiği yok ve bunun sonucu olarak ekran- gövde oranı daha düşük.

İki telefon da derin kontrast ve zengin renkler sunan AMOLED teknolojisini kullanıyor. Çözünürlük konusunda Galaxy S9 önde, ancak kutudan Full HD modunda çıkıyor.

İşletim Sistemi ve Güç

İki telefon da Android Oreo ile geliyor. Android P'nin Galaxy S9'a ulaşacağına kesin gözle bakabiliriz. OnePlus 6, kutusundan Android P beta desteğiyle çıkıyor.

Her iki telefonda da güçlü Snapdragon 845 işlemciye rastlıyoruz. Samsung'un telefonu 4GB ve 64GB depolama alanıyla gelirken OnePlus 6, modele göre 6GB veya 8GB RAM ile geliyor. 8GB RAM'i tercih etmeniz halinde depolama alanı, 64GB'tan 128GB'a yükseliyor.

OnePlus 6 mı Samsung Galaxy S9 mu

Kamera ve Pil

OnePlus 6'nın arka yüzünde dikey olarak sıralanmış, iki kamera yer alıyor. 16MP'lik ve 20MP'lik lenslerden oluşan kameraların ilki, f/1,7 diyafram ve OIS yeteneklerine sahip. İki kamera, alan derinliği oluşturarak fotoğraflarınızın müthiş görünmesini sağlıyor.

Galaxy S9'da sadece bir kamera lensi bulunuyor ancak telefon buna rağmen yetenekli. 12MP'lik sensör, değişken diyaframı sayesinde farklı ışıklandırma ortamlarına ayak uydurabiliyor.

İki cihaz da 60fps'de 4K video kaydı yapabiliyor ve super slow motion modunu destekliyor. Galaxy S9 720p'de 960fps kaydederken OnePlus 6, yüksek çözünürlükte (muhtemelen 720p) 480fps kaydedebiliyor.

OnePlus 6'nın 3.300 mAh'lik pil kapasitesi, Galaxy S9'un 3.000mAh'lik piline göre daha büyük. Bunun nedeni telefonun boyutunun daha büyük olması. Galaxy S9 Qualcomm'un şarj standardı Quick Charge'ı desteklerken OnePlus 6, Dash Charge'ı destekliyor. OnePlus kablosuz şarjı desteklemezken Samsung'un telefonu, kablosuz şarjı destekliyor.

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