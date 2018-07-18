OnePlus 6 için çok önemli güncelleme
Kamera özelliklerini çıktığından bu yana ciddiye alan OnePlus 6, aldığı OxygenOS 5.1.9 güncellemesiyle yeni bir dizi kamera yeteneğine sahip oldu.
Çince markaya göre OxygenOS 5.1.9, daha net fotoğraflar, daha iyi bir dinamik aralık ve portre modunda daha isabetli kenar algılama sunuyor. OnePlus'a göre güncelleme, odaklanma süresini ve isabetini de iyileştiriyor. Google Lens, bu güncellemeyle birlikte desteklenmeye başlıyor. Yani Google'ın nesneleri tanıyabilen işlevine kamera uygulamasından hızla erişebiliyorsunuz. OnePlus, Google Lens'in "yakında" OnePlus 5 ve OnePlus 5T'nin kamera uygulamalarına geleceğini söylüyor.
Pixel 2, Galaxy S9, Huawei P20 gibi telefonların yüksek standartlarını yakalayamasa da, OnePlus 6'nın bu geliştirmeleri büyük memnuniyetle karşılanacak.
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