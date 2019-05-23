OnePlus 3 için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı
OnePlus 3 ve OnePlus 3T kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 9 Pie güncellemesi sonunda yayınlandı. Bakın OnePlus 3 Android 9 Pie ile ne gibi yenilikler sunuyor?
OnePlus 3 ve OnePlus 3T kullanıcılarını sevindirecek haber geldi. Android 9 Pie güncellemesi alan cihazların arayüzünde çeşitli yenilikler yapıldı. Bununla beraber yeni güncellemede rahatsız etmeyin modu, oyun modu, ve kamera tarafında geliştirmeler gerçekleşti.
Yapılan yenilikler sonucunda rahatsız etmeyin modunun ne zaman aktif olacağını belirleyebileceksiniz. Oyun modunda ise artık metin içerikleri oyununuzu engellemeyecek. Aynı zamanda üçüncü parti arama uygulamalarından gelen bildirimler oyun sırasında gözükmeyecek.
Android 9 Pie ile birlikte OnePlus 3 modelleri için Google Lens özelliği eklendi. Söz konusu özellikle beraber görüntü tanıma deneyimi daha iyi bir şekilde çalışacak.
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