OneDrive kullanıcılarını üzecek gelişme
Microsoft, OneDrive ilgili yaptığı resmi açıklamada, mobil sunucularda, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren OneDrive'ın OS X 10.10 Yosemite ve 10.11 El Capitan desteğinin sonlandırılacağını açıkladı.
OneDrive, Apple'ın eskide kalan bazı OS X sürümlerinden desteğini çekiyor. Microsoft'un aldığı son kararla birlikte kullanıcıların yeni MacOS sürümüne geçiş yapmasında fayda var; çünkü eski sürümlerde ve eski iletişim sisteminde, güncel sorunlara çözüm bulmanız hiçbir şart altında mümkün olmayacak. Yosemite veya El Capitan işletim sistemlerinde OneDrive test edilmeyecek ve 1 Şubat 2019'dan itibaren problemler düzeltilmeyecek.
Daha önce de vurguladığımız gibi senkronizasyon, kısa bir dönem için mümkün.... Bahsi geçen süre dolduktan sonra uygulamaları kurmanız imkansız olacak.
Microsoft, yeni OneDrive sürümleri için minumum macOS 10.12'yi tavsiye ediyor. En sağlıklı deneyim ise macOS 10.14 Mojave sürümlerinde gerçekleşecek. Microsoft ve Apple ikilisi macOS 10.14 Mojave sürümünü şiddetle tavsiye ediyor.
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